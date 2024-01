Santiago Montoya, la costosa ‘joya’ de Millonarios que ahora vende ropa

El último equipo que lo tuvo en sus filas fue el Motagua de la primera división de Honduras, donde apenas jugó cuatro partidos oficiales por la liga profesional. Desde mediados del año pasado, Montoya ha estado esperando por una oportunidad, que lamentablemente no le ha llegado.

“ Todo va muy bien, con grandes proyectos diferentes al fútbol. Después de mi lesión, desde que estuve por varios equipos acá en Colombia, estuve en Honduras y no fueron muy gratas las experiencias ”, contó en entrevista con Gol Caracol .

‘El Mago’ no inició su carrera en Colombia, sino en Argentina, con la camiseta de All Boys. Después de experiencias por Brasil y Portugal, el antioqueño recaló en el Deportes Tolima, donde explotó al punto de ser llamado por José Néstor Pékerman a los microciclos de la Selección Colombia.

Montoya cree que su carrera como futbolista pudo llegar a su fin ante la falta de ofertas. “Estaba acostumbrado a ser figura, a ser muy nombrado, a desplegar todo mi talento; últimamente, no estaba siendo así, no tenía muchos minutos. Entonces de acuerdo a esto empecé a mirar qué otras opciones habían y gracias a Dios se han encaminado y tenemos proyectos muy grandes, junto con la familia ”, señaló.

Ahora mismo no descarta que vaya a volver a jugar, pero lo ve muy difícil. “Yo creo que en un 95% sí ‘colgué los guayos’. Estamos enfocados en otros aspectos que yo creo pueden ser muy fructíferos para nuestras vidas”, afirmó.

Montoya expuso sus razones para apartarse del fútbol. “Es algo que es un poco cuestionado por mi circulo familiar, por mis amigos, porque tengo 32 años, tendrían todavía muchos años por delante. Pero he sentido que no tenían interés por mí”, confesó.

“Tenía un agente muy bueno le preguntaba por ofertas y me decía que no hay, entonces uno en la vida tiene que ser inteligente y no forzar las cosas”, completó.