Se acaban las opciones: técnico con el que soñaba el América de Cali rechazó dirigir al rojo

El América de Cali era uno de los favoritos a clasificar a la gran final de la Liga BetPlay del primer semestre del año. No obstante, el conjunto vallecaucano integró el denominado “grupo de la muerte” junto a Millonarios, el Deportivo Independiente Medellín y el Boyacá Chicó, lo cual dificultó en gran medida su gran objetivo, avanzar a la última instancia del torneo.

La escuadra escarlata terminó ocupando la segunda posición del cuadrangular B con 10 unidades. El primero fue Millonarios con 13 puntos, el tercero el Chicó con 8 y el DIM, la decepción de la zona, con tan solo 2.

Después de que se confirmara que el América no tenía posibilidades para clasificar a la final, desde Cali empezaron a señalar que Alexandre Guimarães no iba a seguir a cargo del escarlata. Aunque las directivas del club no han confirmado su salida, sí han estado buscando un nuevo entrenador.

Alejandro Restrepo no irá al América. - Foto: @DeporPereiraFC

Uno de los que interesó a Tulio Gómez, máximo accionista del América, fue Alejandro Restrepo, actual técnico del Deportivo Pereira. Sin embargo, este entrenador le dijo que no al club vallecaucano, pues espera cumplir su contrato con el Pereira, con el participa actualmente en la Copa Libertadores de América.

Sin lugar a dudar, la decisión de Alejandro Restrepo fue un baldado de agua fría tanto para el América de Cali como para los demás equipos colombianos que estaban interesados en él. Ahora el escarlata tendrá que seguir buscando un estratega.

Palabras de Guimarães después de vencer al Chicó en la última fecha

Después de vencer al Boyacá Chicó en la última fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay, Alexandre Guimarães habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente.

El premio no es solo llegar a la final. “Para que los proyectos puedan tener efectividad y continuidad, no se pueden supeditar a si se llega o no a la final, a si se gana o no el título. Todos los elementos que han ido construyendo este proyecto han pasado por procesos de entrenamiento y rendimiento, para llegar a lo que hizo América este torneo”.

América de Cali fortalecería. - Foto: Dimayor

La importancia de la hinchada. “Si el estadio hubiera estado abierto para el público en este partido, seguro que habrían llenado. Logramos un promedio entre 23.000 y 25.000 hinchas acudiendo al Pascual Guerrero”.

La presencia de juveniles. “Nosotros le dimos 2.000 minutos a canteranos de la institución, a los jugadores jóvenes. Para 15 meses, para un equipo como América, creo que es una cifra importante, como para estar diciendo que no tienen posibilidad los ‘pelaos’ de jugar”.

La respuesta del equipo. “Hemos tenido un respeto total hacia la Secretaría Técnica. No es fácil afrontar una eliminación, tras el último partido en Bogotá, y ganar los dos partidos seguidos. Cuando un grupo se muestra así, es una demostración de que agrupa el trabajo que se está haciendo. Cualquier otro grupo no lo habría hecho”.

Rumores, chismes. “Se dieron una cantidad de chismes, se abrió la cancha para que mucha gente, algunos oportunistas, hablara de algo que no tenía necesidad para nosotros. Yo dije que iba a hablar hasta después del partido contra Chicó”.

Alexandre Guimarães - Foto: Foto: Dimayor.

El esfuerzo del equipo. “Se creía, por lo hablado con mi cuerpo técnico, que el equipo iba a dejarlo todo en la cancha e iban a ganar”.

Los goles convertidos en el torneo. “Millonarios aún nos puede superar porque jugará otros dos partidos, pero nos vamos como el equipo más goleador con 40 anotaciones. Además, ganamos dos veces en Pasto, dos veces ante Medellín, ganamos en Huila”.