Se conoció el resultado del peritaje psiquiátrico a Sebastián Villa

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sebastián Villa, aún destacando en sus participaciones deportivas con Boca Juniors, sigue en medio de la polémica por su caso de presunto abuso sexual e intento de homicidio a una mujer en Argentina.

El más reciente procedimiento para la investigación se dio durante las primeras horas del pasado jueves –2 de junio– en donde el atacante cafetero tuvo que presentarse en la fiscalía de Lomas de Zamora para la realización de un peritaje psiquiátrico, que intentará establecer: “rasgos y/o características de la personalidad del imputado y posibles patologías o afecciones que presente”, además de evidenciar “si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de conciencia o afectación de la autocrítica”.

Durante este lunes –6 de junio– se dio el resultado final dictaminando “una personalidad normal”. Dada esta resolución, ahora se espera que el jugador cafetero sea citado a nuevas declaraciones para seguir esclareciendo los términos y aclarar la situación polémica en la que el colombiano ha estado envuelto, pero ha tenido el respaldo de sus abogados y equipo, Boca Juniors, quienes han esperado las resoluciones oficiales por parte de las autoridades para tomar determinaciones clave.

La defensa de Villa se pronunció

No obstante, el pasado viernes, el abogado del jugador colombiano, Martín Apolo, salió a dar la cara para defender a su cliente.

En diálogo con Radio La Red, de Argentina, Apolo aseguró que las declaraciones de la víctima tienen un par de incongruencias que hacen dudar de la veracidad de la denuncia. Del mismo modo, el jurista afirmó que no hubo delito y que aunque hubo una relación sexual entre el jugador y la mujer, esta fue a consensuada.

“Se están haciendo las diligencias para determinar si existe el delito. La Fiscalía está reuniendo elementos. Jurídicamente hablando no pasó nada. Para mí no hubo delito. Hubo una reunión social, una relación sexual consentida y así finalizó la noche. De acuerdo a lo que hablé con mi cliente, no hubo presuntas lesiones y que fueron agregadas al expediente”, manifestó a este medio.

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors. - Foto: Getty Images

Con respecto a la ida de la víctima al médico, el abogado de Villa argumentó que “ella se fue a atender por un dolor vaginal producto de una relación sexual, eso fue lo que dijo al denunciante en el hospital público, pero eso puede tener muchos orígenes. El examen ginecológico no mostró ninguna anomalía ni ninguna lesión que amerite la apertura de un protocolo”.

Finalmente, Apolo aseguró que desde el club, Boca Juniors –que hasta el momento se ha pronunciado por medio de su presidente, Jorge Ameal–, el jurista aseguró que han estado muy pendientes y que el caso de Villa se definirá solo hasta el mes de septiembre.

“Boca Juniors, en representación de sus abogados, han estado en contacto conmigo, se han interiorizado del asunto. Yo los tengo informados por más de que mi cliente es Sebastián Villa y no Boca Juniors. No es una situación fácil la de mi cliente más allá de la fuerza mental que tiene. Boca ha tenido contención, así como de sus representantes. Sebastián Villa es una persona pública y está expuesto a estas cosas y a que se generen situaciones como estas”, concluyó.

Por lo pronto, mientras su situación se esclarece, Villa y Boca se alistan para defender el título de la Copa de la Liga Argentina conseguido ante Tigre.

Este domingo, el cuadro dirigido por Sebastián Battaglia buscará empezar con pie derecho un nuevo torneo ante Arsenal de Sarandí, duelo que tendrá lugar en La Bombonera.