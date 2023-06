¿Se desmantela el Real Madrid? Casi confirmada la salida de Benzema, otra figura también podría irse del equipo

Este jueves, el nombre de Luka Modric ha sido el centro de atención en el ambiente del Real Madrid, y no por buenas razones. Las noticias sobre su supuesta partida del club han causado revuelo entre los aficionados y la prensa, generando especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador se han encargado de desmentir rotundamente estos rumores.

Las informaciones que circularon sobre la posible salida del mediocampista croata hacia Arabia Saudí, con una oferta tentadora de tres años de contrato y 120 millones de euros, han sido rápidamente desacreditadas. Según se afirma, el centrocampista croata ya ha acordado y cerrado su renovación con el equipo merengue hasta 2024, y nada ha cambiado desde entonces.

Luka Modric es pieza indispensable para el Real Madrid - Foto: AP

El ganador del Balón de Oro del 2018 siempre ha manifestado su deseo de seguir vistiendo la camiseta blanca y no ha variado su postura al respecto. A sus 37 años, sigue siendo una pieza clave en los partidos importantes y cuenta con la confianza del director técnico Carlo Ancelotti. Sin embargo, esta elección táctica ha generado algunas críticas hacia el entrenador italiano, cuestionando su preferencia por alinear siempre a Modric junto a Toni Kroos en esos partidos cruciales.

El Real Madrid ha dejado claro en repetidas ocasiones que respeta la libertad de decisión de Modric en relación a su futuro. Si el jugador desea continuar en el club, no habrá obstáculos en su camino. Del mismo modo, si en algún momento decide marcharse, el club también respetará su decisión. La lealtad y el compromiso de Modric con el Real Madrid continúan intactos, y los aficionados pueden estar tranquilos sabiendo que el talentoso centrocampista seguirá siendo parte del equipo hasta junio de 2024.

Luka Modric abrió el marcador apenas a los 6 minutos de partido - Foto: AP

Karim Benzema, uno que tendría un pie por fuera del equipo

El destino de Karim Benzema parece estar cada vez más cerca de Arabia Saudí, específicamente del equipo Al Ittihad. Según fuentes cercanas al club árabe, el acuerdo con el delantero francés está a punto de concretarse. Solo falta que Benzema o el Real Madrid oficialicen su salida, pero en estos momentos, el futbolista tiene un pie y medio en la liga saudí.

El Al Ittihad, actual campeón de la liga saudí y dirigido por Nuno Espirito Santo, entrenador con experiencia en la Liga española, parece ser el destino elegido por el delantero galo. Incluso se habla que el jugador ha mantenido conversaciones con Cristiano Ronaldo para conocer más sobre la vida en el país y la competición local.

Según los informes, Benzema firmaría un contrato inicial de dos años y su sueldo superaría los 100 millones de euros por temporada, libres de impuestos.

En las últimas horas, Benzema se habría reunido con su agente en la ciudad deportiva de Valdebebas y se espera que a lo largo de este jueves sostenga un encuentro crucial con Florentino Pérez y Carlo Ancelotti. Estas serán horas decisivas para determinar el futuro del delantero francés.

Este mismo jueves el futbolista recibió el premio Marca Leyenda, entregado por este periódico español, donde dijo: “Era un niño cuando llegué al Real Madrid, no tanto como ellos, pero eran 21 años... Sólo quería disfrutar y mira todo lo que he ganado. No hay otro club como el Real Madrid, jugar en el Santiago Bernabéu, el lugar donde han jugado los más grandes de este deporte”.

Karim Benzema y Luka Modrick durante la Champions League 2021/22. - Foto: AP

En caso de confirmarse su partida, se pondrá fin a una etapa de 14 temporadas como jugador del Real Madrid. Durante su carrera como madridista, ha disputado 647 partidos, anotando 353 goles y brindando 165 asistencias, dejando una huella imborrable en la historia del club.