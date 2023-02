“Se llama Tomás Ángel y no Juan Pablo Ángel”: fuerte mensaje de Carlos Antonio Vélez al delantero de Nacional

Atlético Nacional quedó campeón de la Superliga 2023 tras derrotar al Deportivo Pereira, duelo que contó con una gran participación de Tomás Ángel. El delantero, hijo de Juan Pablo Ángel, se graduó como figura del conjunto verdolaga gracias a su desempeño en la noche del jueves 16 de febrero.

Los hinchas verdolagas que asistieron al Atanasio Girardot estaban presenciando cómo el equipo visitante se quedaba con el título, pero después del minuto 60 todo cambió y mucho tuvo que ver el atacante de 19 años, que en su espalda luce el número 21.

Su ingreso se dio al minuto 38, pero fue en el segundo tiempo que sacó su casta goleadora para ayudar a Nacional. Con el marcador en contra 0-2, Tomás Ángel descontó al minuto 60, alegría que duró poco porque al 62′ Arley Rodríguez puso el 1-3 (global 2-3).

Y siguiendo con su noche de ensueño, Ángel volvió a marcar al minuto 69 para igualar el marcador global. Después, al 84′, Dorlan Pabón se encargó de poner en ventaja a Nacional con un cobro desde el punto penal, para que al minuto 87 finiquitaran la victoria con una asistencia de Tomás Ángel y otro gol de Dorlan.

Tomás Ángel se destapó en el momento justo para marcar un doblete. - Foto: Dimayor

En total, el joven atacante disputó 53 minutos en los que efectuó 10 pases correctos de 13 para una efectividad del 77%. Además, hizo cuatro remates de los cuales dos terminaron en gol y tuvo 19 interacciones con el balón.

Su gran desempeño en este partido reabrió el debate sobre su presencia en la Selección Colombia sub-20, a la que no fue convocado por el técnico Héctor Cárdenas para el Sudamericano que se jugó recientemente en el país.

Sobre ese caso, Carlos Antonio Vélez contó la razón por la que Tomás Ángel no fue tenido en cuenta en el torneo juvenil, pese a haber estado antes en otro juegos y ser goleador. “Averigüé por qué no estaba Ángel. Había razones deportivas y no deportivas, y en esto voy a ser muy claro”, inició diciendo el periodista en Palabras Mayores de Antena 2.

“El muchacho tiene muy buenas condiciones, está creciendo y tiene que seguir creciendo, pero es fundamental que entienda que se llama Tomás Ángel y no Juan Pablo Ángel. Y que las cosas que logró su padre, las logró él”, agregó.

Tomás Ángel, figura de Nacional en la final con Pereira - Foto: @nacionaloficial

Además, Vélez expresó que “es muy importante la convivencia en un equipo de fútbol”; “que todos piensen en ‘nosotros’ y no en ‘yo’. El que piensa en primera persona no cabe en los equipos, así haga 500 goles”.

“Qué bueno poder encontrar que Tomás supere a Juan Pablo, que el hijo supere al padre, pero eso no es a la fuerza y eso es aterrizarlo. Al jugador joven hay que ponerle en el sitio, entonces creo que todo debe hacer parte de un proceso educativo y formativo”, añadió.

Confidencialmente, el entrenador Héctor Cárdenas había hablado horas antes sobre la situación de Tomás Ángel y dijo, en entrevista con Zona Libre de Humo, que a los jugadores los convoca a la “selección no solo porque juegan en Europa o grandes clubes, ni tampoco lo miramos en apellidos, es el rendimiento que puedan mostrar”.

Tomás Ángel, Héctor Cárdenas y Gustavo Puerta. Selección Colombia sub-20. - Foto: AP/Fernando Vergara//Instagram (@tomas_angel9)

“Si yo me quedo escuchando al sector de la prensa que lo quiere, pues no lo había tenido en las convocatorias iniciales. Realmente, el valor que se le dio a él fue en la selección y no en su club”, expresó sobre el tema de Tomás Ángel, quien venía siendo titular y goleador antes del Sudamericano.

Gracias al resultado en el torneo juvenil, la Tricolor estará en Indonesia entre el 20 de mayo y 11 de junio en la Copa del Mundo sub-20. Después de ese campeonato, este seleccionado nacional buscará el título de los Juegos Panamericanos, evento multideportivo que se desarrollará en Santiago de Chile entre el 20 octubre y 5 de noviembre.