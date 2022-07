¿Se preocupan los hinchas de Millonarios? Alberto Gamero se refirió a ofertas por Andrés Llinás y Daniel Ruiz

Millonarios es uno de los equipos del FPC que tiene el reloj encima desde hace un par de temporadas para intentar lograr lo que todos los clubes anhelan: el título. Sin embargo, para los azules ya parece ser una carrera casi obligada en la que la meta es sí o sí alcanzar la estrella a finales del presente año.

La presión se da debido a que el proceso que ha mantenido al frente a Alberto Gamero ya debe dar sus frutos y no quedarse en la mera ilusión.

Asimismo, la gloria debe llegar para intentar que la columna vertebral del equipo, que le ha costado mantener y reponer tras las salidas de algunos jugadores, saque sus réditos al ser vendidos al exterior.

Precisamente, sobre esa atenuante que se encuentra en la órbita del azul, es que el técnico samario se ha referido en las últimas horas a los rumores que alejan dos de sus figuras del equipo, producto de las ofertas que puedan tener para irse a jugar al exterior, a lo que Gamero respondió: “Lo de Llinás y lo de Ruiz que me preguntas, hasta el momento no hay una oferta que uno diga ‘es que se van’, pero también tengo que pensar una cosa, ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones”.

“Yo algo siempre he dicho en un equipo, si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tener a un jugador si no quiere estar, eso no quiere decir que ellos no quieran estar”, complementó.

“Estando ellos con una posibilidad de irse a otra parte, a Europa o a otro fútbol, y estar aquí, no van a tener la mente aquí. Ojalá que no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí. Hasta ahora tú ves que Ruiz está jugando y Llinás está jugando, porque no hay negociaciones por ellos, el día de mañana pueden que haya por ellos”, aclaró.

Otro nombre que genera preocupación por las negociaciones para los embajadores es el de Juan Pablo Vargas, porque, además de destacarse en Millonarios, está siendo titular con la selección de su país, que es dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, con la que disputará el próximo Mundial de Catar 2022, al que clasificaron luego de derrotar en el repechaje a la selección de Nueva Zelanda.

Al tener la oportunidad de jugar el Mundial en el mes de noviembre y diciembre, las posibilidades de que Vargas dé un salto a una liga superior son evidentes. Ante esto, el futbolista se refirió al tema en una entrevista que tuvo en el programa Primer toque de Win Sports.

“No es como que yo vaya a pensar: ‘¿qué va a pasar después del Mundial?’, no. Quiero hacer un buen Mundial, tener la participación de qué sueño tener, qué voy a trabajar por tener, pero no pienso en qué va a pasar después”, afirmó el exjugador del Deportes Tolima.

Además, el defensor costarricense manifestó el orgullo que le produce jugar en un equipo tan grande como Millonarios, por lo que su mente está completamente enfocada en su presente azul y no piensa, por el momento, en una transferencia al fútbol internacional.

☀☕ “Mi cabeza está 100% en Millonarios, es un orgullo estar en el equipo más grande de Colombia” Juan Pablo Vargas, defensa de Millonarios. #PrimerToque pic.twitter.com/vqC7CkJGeg — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 18, 2022

“Mi mentalidad, mi cabeza está en Millonarios cien por ciento. Hoy, mañana y hasta el día en que pueda pertenecer a este club, con mucho orgullo, porque estar en el equipo más grande de Colombia a mí me llena de mucho orgullo”, aseguró el futbolista.

Y aunque todos los futbolistas que estarán en la cita mundialista, como es lógico, no pueden sacarse de la cabeza lo poco que falta para que se juegue el Mundial, Juan Pablo Vargas aseguró que tiene su mente en Millonarios y además de pensar en tener una buena participación con Costa Rica en Catar, también quiere cumplir su sueño de ser campeón con los embajadores.

“El compromiso con mi país para mí es de suma importancia, un Mundial no se juega todos los años, no se juega cada seis meses. Para mí es un sueño poder estar en Catar, como también es un sueño muy grande ser campeón con Millonarios”, dijo el costarricense.