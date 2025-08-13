Suscribirse

Se supo quién fue el culpable del tropel en Nacional vs. São Paulo: delatan su identidad

Manuel Villa Mejía, secretario de seguridad y convivencia de Medellín, fue quien publicó el perfil tras lo sucedido en el Atanasio Girardot.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 4:53 p. m.
Hinchas en el Atanasio Girardot acabaron peleados tras el juego de Libertadores
| Foto: Captura a video de X (@kaikporai)

Atlético Nacional y São Paulo jugaron el pasado martes en la noche la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

Fue un resultado beneficioso para los de Brasil, quienes ahora deberán ir a su casa a formalizar el paso a la siguiente ronda del certamen continental.

Un 0-0 con muchos matices deportivos, pero también con la presencia de un nuevo acto de violencia entre las barras de estos dos clubes.

Hinchadas de Atlético Nacional y São Paulo acabaron enfrentadas en el Atanasio Girardot
| Foto: Captura @liberta___depre

De acuerdo con las imágenes, un grupo de la hinchada colombiana protagonizó un enfrentamiento en una de las tribunas con aficionados brasileños presentes en el Atanasio Girardot, en Medellín.

Mientras el altercado se desarrollaba, las grabaciones comenzaron a difundirse en redes sociales.

Videos de medios del país vecino evidenciaron la gravedad de la situación al señalar: “Los hinchas del Atlético Nacional invadieron la sección reservada para los hinchas del São Paulo”.

Contexto: Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

Después de lo ocurrido, y en las primeras horas de este miércoles, las hipótesis por lo sucedido no dejaron de aparecer.

Sin embargo, las voces oficiales fueron las que terminaron por destrabar las teorías de la situación vivida en Antioquia.

Quien se pronunció fue el secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Este, a través de su cuenta de X, publicó la identidad de quien habría iniciado todo el altercado vivido en una de las tribunas.

“Allan Aquino de Souza, hincha de São Paulo, fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido esta noche”, apuntó el funcionario.

Al parecer, quien aparecía con una gorra roja en las fotos que pudieron ser captadas, hizo una maniobra para zafarse de su responsabilidad.

“El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no”, apuntó Villa Mejía.

Después de la detención hecha por las autoridades de Medellín, el señalado tuvo que acudir ante otras entidades, las cuales aplicaron los protocolos para sacarlo del país y negar su ingreso en el futuro.

Contexto: Confesión de Marino Hinestroza pone el alerta a Nacional: “Me cuesta hasta caminar”

“Gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa, fue trasladado al CTP donde pasará la noche, y mañana lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones”, afirmó el secretario.

Para terminar, quien hace parte de los organismos de seguridad en Medellín, lanzó un mensaje contundente como ciudad sobre la seguridad que allí debe primar.

Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores
| Foto: Colprensa

“Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”, sentenció.

Por fortuna, en ningún reporte no se supo de víctimas de gravedad o fatales tras el suceso que se dio luego del juego por certamen internacional.

