Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

Atlético Nacional mereció más, pero no pasó del empate ante São Paulo (0-0) en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Carlos Antonio Vélez, experimentado periodista colombiano, se pronunció sobre lo sucedido en el Atanasio Girardot y habló específicamente de los dos penales errados por Edwin Cardona.

“Increíble el empate de Atlético Nacional”, calificó en su cuenta oficial. “Lo jugó muy bien, fue superior al rival, estrelló dos balones en los palos y Cardona, en lo que sabe hacer bien, pegarle al balón (en lo demás no ayuda), desperdició dos penas máximas por sobrado...“, apuntó.

Marlos Moreno y Marino Hinestroza tuvieron jugadas claras con balón en movimiento, pero ambos remates terminaron estrellándose en el vertical del arco sur.

Aunque Nacional tuvo argumentos para llevarse la victoria ante un impotente São Paulo, dejó la serie abierta y ahora tendrá que buscar la hazaña en el Estadio Morumbí.

Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores | Foto: Colprensa

Vélez insistio que “en estos partidos” es donde “deben aparecer los que dicen ser figuras”, pero “seguro le van a echar la culpa a Gandolfi”.

“Habrá que darle vuelta allá para continuar en competencia... Una lastima que en los momentos determinantes no aparecieron los que tenían que aparecer”, completó.

Este miércoles, en su columna de Palabras Mayores, volvió a referirse al resultado del partido y la actuación de Edwin Cardona.

“Para mí Nacional planteó el partido que era y lo jugó como había que jugarlo: intensidad, presión, una presión con 10″, arrancó. “Con Cardonita en la cancha marcan 10, a él le alcanza en el campeonato colombiano, aquí es maravilloso y la gente aplaude como foca. A nivel internacional es otro cantar”.

Carlos Antonio afirma que en los partidos de Copa Libertadores “se necesita intensidad y agresividad, que él (Cardona) no tiene. No la tiene. No lo quiere hacer, ya después de viejo no lo va a hacer y como la gente le aplaude las jugaditas”.

“Cardona no aparece”

“Debo agregar que los jugadores importantes aparecen en los momentos importantes. Dayro Moreno apareció en Manizales y ha hecho los goles. Anoche al señor Cardona le tocó aparecer en lo que sabe hacer bien, porque eso lo hace bien, jugar con el balón. Con el útil no discuto nada, sin el últil lo discuto y lo discutiré como a James (Rodríguez) y muchos otros que no meten julepe”, sentenció.

En ese orden de ideas, añadió que “era la oportunidad para que saliera el ídolo y no apareció por ninguna parte”.

“Son números muy pobres que seguramente en el fútbol colombiano no tiene, pero a nivel internacional sí. Y ahí lo necesita el equipo”, explicó.

Carlos Antonio terminó su opinión sobre Cardona, diciendo: “Él es sobradito, como tiene tantas condiciones técnicas se sobra”.