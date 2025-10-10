Selección Argentina descartó a Messi contra Venezuela: prensa da razón y hay revuelo

En horas de la tarde de este viernes, 10 de octubre de 2025, la cuenta de la Selección Argentina en X descartó a su estrella, Lionel Messi, para el partido ante Venezuela a las 7:00 p.m. (hora colombiana).

“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche“, fue el comunicado oficial del actual combinado campeón del mundo.

Antes de que se hiciera oficial, la prensa argentina ya hablaba del tema. Bolavip, de ese país, contó que Messi había dejado la concentración con la albiceleste y que luego del partido de Inter Miami, este sábado 11 de octubre, volverá a unirse al grupo.

¿Por qué Messi no jugará con Argentina ante Venezuela?

“El capitán de la Selección Argentina fue liberado de los compromisos con el plantel, y si bien aún no trascendieron mayores detalles sobre lo que sucederá en los próximos días y de cara al partido vs. Puerto Rico del próximo martes, se espera que regrese luego del partido que jugará con Inter Miami en la jornada del sábado”, reseñó el medio referenciado.

Messi vuelve al servicio de Inter Miami y después regresaría a la concentración de la Selección Argentina. | Foto: AP

La razón se basaría en que Inter Miami tiene un duelo clave ante Atlanta United por la MLS. Además, el partido de Argentina contra Venezuela se va a desarrollar en el Hard Rock de Miami, y el de el cuadro rosa estadounidense, que capitanea Messi, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Ambos escenarios son cercanos.

Así las cosas, se espera que Messi se ponga al día con Inter Miami, ayude a los suyos contra Atalanta, y vuelva a estar al servicio de la Selección Argentina que dirige el actual técnico campeón del mundo: Lionel Scaloni.

Es importante apuntar que también este viernes, la Selección Argentina anunció que el amistoso contra Puerto Rico, previsto para en principio para el lunes 13 de octubre en Chicago, quedó para un día después, el martes 14 del mismo mes, en Miami.

“El cronograma de la Selección Argentina en esta gira por Estados Unidos queda conformado por dos encuentros: Argentina-Venezuela, el viernes 10 de octubre a las 21 en el Hard Rock Stadium, y Argentina-Puerto Rico el martes 14 de octubre a las 21, en el Chase Stadium de Miami”, apunta AFA en su web oficial.

Messi, con 38 años, sigue siendo la cara principal de la Selección Argentina que dirige Scaloni. | Foto: Getty Images