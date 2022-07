Selección Colombia Femenina va con su once de gala para enfrentar a Argentina en las semis de la Copa América

La ilusión de alzar un título en condición de local para la Selección Colombia Femenina se acrecienta con el pasar de los partidos y se encuentra a tan solo 180 minutos de ser una realidad. El combinado patrio ya instalado en Bucaramanga donde enfrentará lo dos partidos que le restan en la competencia, inicia su camino esta misma noche (25 de julio) ante una de las potencias sudamericanas como lo es Argentina, a la espera del segundo duelo entre Paraguay y Brasil, pactado para este miércoles.

A escasos 60 minutos de que ruede el balón en el estadio Alfonso López, el seleccionado nacional ya tiene su once de gala para medirse a las argentinas, con las novedades del regreso a las inicialistas de Daniela Montoya quien oficiará en el juego como capitana del equipo.

Once titular de la Selección Colombia Femenina vs. Argentina: Catalina Pérez, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Mónica Ramos, Manuela Vanegas, Lorena Bedoya, Daniela Montoya (C), Leicy Santos, Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez.

“Además de los números, siempre hemos tenido la convicción de sentir y querer hacer un buen fútbol, cuando uno lo genera pues los resultados se van dando”, evaluó el técnico Abadía luego de la clasificación de Colombia a ‘semis’.

Para el entrenador, llegan en la curva más alta de rendimiento a afrontar la fase final. “El equipo ha ido creciendo dentro del torneo, ha ido mostrando cosas importantes para refrendar tras cada partido. Saber que tenemos un equipo competitivo, inteligente tácticamente y que sabe manejar los tiempos de juego, eso es preponderante”, señaló.

Por su parte, el rival de Colombia también saltará al terreno de juego con lo mejor que tiene en su delegación, donde resaltarán jugadoras de una gran habilidad y técnica que puede desequilibrar en compromiso en favor de la ‘albiceleste’ que al igual de la Tricolor, ansían los cupos de Mundial, final del certamen y Juegos Olímpicos.

Once titular de la Selección Argentina Femenina vs. Colombia: Vanina Correa, Agustina Barroso, Eliana Stábile, Romira Núñez, Daiana Falfán, Yamila Rodríguez, Sophia Braun, Florencia Bonsegundo, Gabriela Chávez, Mariana Lorrenquette y Estefanía Banini.

#CAFem ¡Once confirmado para la semifinal!



🧐 @Argentina sale a la cancha con un cambio respecto al equipo que enfrentó a Venezuela.



🔜 Desde las 21.00, Argentina - Colombia por Directv Sports + y TV Pública. pic.twitter.com/ZrMnolzjT6 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 25, 2022

Soledad Jaimes, quien iniciará el compromiso como suplente exaltó así las bondades de las colombianas: “Nosotras ya nos hemos encontrado en varios partidos con ella. Colombia es un rival difícil, pero venimos trabajando. Llevamos un mes concentradas y trabajando duro para llegar a donde estamos. No solo Colombia sino todos los partidos que íbamos a enfrentar iban ser difíciles”.

Así va el historial

1) 25/04/2003 Sudamericano 2003 - Lima, Perú:

Argentina 3 (Rosana Gómez, Karina Alvariza y Marisa Gerez) - Colombia 2

2) 18/11/2006 Sudamericano 2006 - Mar del Plata, Argentina:

Argentina 6 (Claris Huber, Rosana Gómez, Florencia Quiñones, Andrea Ojeda y Fabiana Vallejos x2) - Colombia 0

3) 15/01/2010 Amistoso - Coquimbo, Chile:

Argentina 0 - Colombia 0

4) 21/11/2010 Sudamericano 2010 - Latacunga, Ecuador:

Argentina 0 - Colombia 1

5) 24/09/2014 Copa América 2014 - Quito, Ecuador:

Argentina 0 - Colombia 0

6) 18/07/2015 Juegos Panamericanos 2015 - Toronto, Canadá:

Argentina 0 - Colombia 2

7) 16/04/2018 Copa América 2018 - La Serena, Chile:

Argentina 3 (Florencia Bonsegundo, Soledad Jaimes y Mariela Coronel) - Colombia 1

8) 09/08/2019 Juegos Panamericanos 2019 - Lima, Perú:

Argentina 1 (Agustina Barroso) - Colombia 1El encuentro se definió en los penales: 7-6 a favor de Colombia.

9) 09/11/2019 Amistoso - Buenos Aires, Argentina:

Argentina 1 (Daniela Arias en contra) - Colombia 0

10) 12/11/2019 Amistoso - Buenos Aires, Argentina:

Argentina 2 (Milagros Menéndez x 2) - Colombia 2

11) 20/02/2022 Amistoso - Cali, Colombia:

Argentina 2 (Ruth Bravo y Chiara Singarella) - Colombia 2

12) 23/02/2022 Amistoso - Bucaramanga, Colombia:

Argentina 0 - Colombia 0