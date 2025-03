Sergio Ramos le roba el ‘show’ a James Rodríguez: video de su primer gol en la Liga MX

Martín Demichelis felicita a Ramos

Demichelis, sin embargo, no quedó contento del todo por el trabajo de la defensa. “Déjame intentar corregir que no nos hagan goles, sin dejar de pensar en el arco de adelante; me alegro que hoy el hincha haya podido gritar 4 goles, pero a mi me satisface mucho que no nos hagan”, sentenció.