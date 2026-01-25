Deportes

Sismo en la tabla de posiciones de la Premier League: Manchester United dio batacazo a Arsenal

Manchester City y Aston Villa celebran por el resultado del clásico disputado en el Emirates Stadium de Londres.

25 de enero de 2026, 6:33 p. m.
Arsenal pasó una noche de sufrimiento contra el Manchester United.
En un resultado que celebran los hinchas de Manchester City y Aston Villa, el clásico de la jornada por la Premier League terminó con victoria del Manchester United contra Arsenal (2-3).

La diferencia del líder en la tabla de posiciones se reduce a solo cuatro puntos, mientras que los red devils suben a la cuarta casilla por encima del Chelsea.

Arsenal acumula su tercer juego consecutivo sin ganar, mal síntoma para los dirigidos por Mikel Arteta.

Retumba puja millonaria por goleador mundial: Arsenal y Barcelona pagarían hasta 100 millones de euros

Manchester United, por su parte, venía de ganarle el clásico al City y ahora suma otro triunfo que reconforta el proceso bajo las órdenes de Michael Carrick.

Faltando 15 jornadas para el final, la Premier League queda completamente abierta y el líder recibe un toque de atención que podría complicarle el camino hacia el título.

Arsenal 2-3 Manchester United

Arsenal empezó ganando sobre la media hora de partido gracias a un autogol del argentino Lisandro Martínez; sin embargo, pronto se le escapó la ventaja.

Bryan Mbeumo anotó al minuto 37 y avisó que el Manchester United tenía pensado sacudir la tabla de posiciones en su visita al Emirates Stadium de Londres.

En el arranque de la segunda mitad, Patrick Dorgu se inventó un golazo de media distancia para poner en ventaja a los red devils y enmudecer a la hinchada local.

Los gunners respondieron con la especialidad de la casa: Mikel Merino capturó un rebote en el área al minuto 84 y la mandó a guardar entre un mar de piernas en el arco defendido por Senne Lammens.

Pero el partido tenía guardada otra sorpresa en los pies de Matheus Cunha. El brasileño sacó un remate bien ubicado desde la medialuna y la mandó a guardar pese al esfuerzo del portero David Raya.

De esa manera, Manchester United recuperó la ventaja y se encaminó a un triunfo que aprieta la lucha por el título en la Premier League.

Esta es la primera derrota del Arsenal como local en esta Premier League, pues los dos partidos que había perdido previamente fueron lejos de casa.

La próxima fecha de la Premier League

La próxima fecha del fútbol inglés estará para alquilar balcón. Arsenal buscará recuperarse visitando a Leeds United, Aston Villa recibirá en su casa a Brentford y Manchester City tendrá un partido exigente contra el Tottenham en condición de visitante.

En las mieles de la victoria, Manchester United enfrentará al Fulham y sueña más que nunca con la clasificación a la Champions League de la temporada 2026/27.

Liverpool recibirá al Newcastle con Arne Slot pendiendo de un hilo, al tiempo que Chelsea se verá las caras contra West Ham.

Noticias Destacadas