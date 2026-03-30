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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Fortaleza frenó a Millonarios y Medellín le remontó al América

Avanza una nueva jornada en la Liga BetPlay y hay movimiento en la tabla de posiciones de la competencia.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 10:32 p. m.
Victoria del poderoso en Medellín y empate poco deseado por Millonarios en Bogotá.
Victoria del poderoso en Medellín y empate poco deseado por Millonarios en Bogotá. Foto: Izq: Colprensa - David Jaramillo / Der: Colprensa - Cristian Bayona

Este lunes, 30 de marzo, se jugaron dos partidos por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-l. Primero se enfrentaron Medellín y América de Cali en el Atanasio Girardot, y después Millonarios contra Fortaleza hicieron lo propio en El Campín.

Estos fueron los resultados de ambos partidos:

  • Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 América de Cali
  • Millonarios 2 - 2 Fortaleza
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En cuanto al juego entre Medellín y América de Cali, aunque la mecha empezó ganando en tierras antioqueñas, con un golazo de Yeison Guzmán, el poderoso le dio vuelta con un doblete del defensor central José Ortiz.

Deportivo Independiente Medellín le remontó al América de Cali en su estadio.
Deportivo Independiente Medellín le remontó al América de Cali en su estadio. Foto: Colprensa - David Jaramillo

En Bogotá se dio un marcador final de cuatro goles, dos para los embajadores y dos para el cuadro de los amix. Las dos veces estuvo por encima en el marcador Fortaleza, mientras que Millonarios logró el empate aunque siempre buscó el triunfo ante su gente.

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Fortaleza le sacó un puntazo de oro a Millonarios en El Campín.
Fortaleza le sacó un puntazo de oro a Millonarios en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

Atlético Nacional sigue siendo el líder con 30 puntos en 13 partidos jugados. Segundo asoma Deportivo Pasto con 27 puntos en 14 compromisos, y Junior de Barranquilla cierra el top tres de la competencia con 25 unidades.

Cuarto es Once Caldas y acumula 24 unidades, quinto Tolima con 23 y sexto Millonarios que ostenta 21 puntos. América de Cali es séptimo (21) y el grupo de los ocho parciales lo cierra Internacional de Bogotá (21).

Bucaramanga, Deportivo Cali, Águilas Doradas e Independiente Santa Fe están en la pelea. Los tres suman 19 puntos y aún tienen chances de clasificar a los ocho luego del todos contra todos y de cara a la estrella de mitad de año.

Jaguares, Boyacá Chicó y el colero Deportivo Pereira son los que están en la parte baja de la tabla de posiciones y generan preocupación entre sus hinchas. El cierre del torneo ya arrancó y no levantan cabeza.

Con el resultado entre Millonarios y Fortaleza, se cierra la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-l. Este martes, 31 de marzo, Deportes Tolima y Águilas Doradas jugarán el primer partido de la jornada 15 de la competencia. Será en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y a partir de las 8:00 p.m.