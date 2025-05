Salió, tarde, pero se dio a conocer por fin este jueves 29 de mayo la convocatoria oficial de la Selección Colombia, en cabeza de Néstor Lorenzo.

Dicho anuncio era esperado desde el principio de la semana en curso, sin embargo, la razón para no darse habría sido esperar hasta la última participación de los posibles citados en torneos Conmebol.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia | Foto: AFP

Una vez jugó Atlético Nacional en la noche anterior, así como América en días pasados, y ante la presión que se presentaba por la prensa filtrando los llamados en Medellín, la Federación Colombiana de Fútbol sacó los 26 citados.

En el arco las dudas eran máximas ante la posible baja de Camilo Vargas tras una intervención en una de sus rodillas. Quien se apuntaba a tomar la titularidad era el suplente habitual, Álvaro Montero.

No obstante, el argentino sorprendió en la tarde de este jueves al ni siquiera llamarlo para los juegos ante Perú (6 de junio) y Argentina (10 de junio).

Por haber tenido en cuenta futbolistas de América de Cali y Atlético Nacional, pero no de Millonarios, surgió una polémica total en la que se buscaban razones a la tachada para Montero.

Versiones múltiples empezaron a saberse. Una de las primeras fue de Theo González, de ESPN: “Álvaro Montero no fue convocado por una decisión netamente técnica”, dijo.

A la par de esto, otros como el comunicador Darío Ángel Rodríguez apuntaron: “Álvaro Montero a pensar en que para ser llamado no basta con ser un buen arquero".

Álvaro Montero se pensaba iba a ser el golero ante la duda de Camilo Vargas | Foto: @Theo_Gonzalez

¿Le cobraron su pelea con la hinchada del Once Caldas?

Aunque esto no ha podido confirmarse, lo que se piensa es que sí, pues por nivel, el golero que milita con Millonarios no ha dado muestras de un bajón que le representase no ser llamado por Lorenzo.

Valga recordar que lo sucedido en el estadio Palogrande de Manizales, fue juzgado por la Dimayor como una provocación por parte del golero al recoger unas monedas que le tiraron desde una de las tribunas.

Álvaro Montero desató críticas tras lo sucedido ante Once Caldas | Foto: Captura Win Sports // @paolatatianabedoy

El mencionado Montero en su defensa dijo: “No puedo tocar ese tema porque no me compete, no entiendo mucho su razonamiento, pero hasta ahí”.

“Si a ellos no les sirve la plata, tírenmela toda que yo la agarro. Eran puras monedas de 1.000 y no me dejaron agarrar las otras, eso de mil en mil sirve”, agregó en conversación con Caracol Radio.

26 elegidos de Colombia para medirse a Perú y Argentina

Arqueros:

David Ospina-Atlético Nacional (COL), Camilo Vargas - Atlas (MEX) y Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).

Defensas:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL), Cristian Borja – Club América (MEX), ⁠Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG), Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR), Deiver Machado – R.C. Lens (FRA), ⁠Willer Ditta – Cruz Azul (MEX), Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) y Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).

📝 ¡𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 15 y 16 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲



🔗… pic.twitter.com/Nzk9AePDsz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 29, 2025

Mediocampistas:

⁠Gustavo Puerta – Hull City (ENG), James Rodríguez – Club León (MEX)⁠, Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG), Jhon Arias – Fluminense (BRA), Jorge Carrascal – F.C. Dínamo Moscú (RUS), Juan Fernando Quintero – América de Cali (COL), Kevin Castaño – River Plate (ARG), Richard Ríos – Palmeiras (BRA), Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)⁠ y Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP).

Delanteros:

Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG)⁠, Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL), Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP), Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) y Jhon Jáder Durán – Al-Nassr F.C. (KSA).

Más borrados de Néstor Lorenzo