Tata Martino, en una encrucijada: los sacrificios que tendría que hacer si Luka Modric llega al Inter de Miami

Durante el pasado verano, Arabia Saudí tocó a la puerta de esta leyenda balcánica con una tentadora oferta, que finalmente rechazó después de conversar con Ancelotti. “Modric está consternado, no solo porque no está jugando, sino porque Ancelotti le había asegurado que tendría un papel más destacado”, reveló el periodista Manu Carreño en la Cadena SER. “Con la oferta de Arabia Saudí, Ancelotti le había prometido que su rol sería prácticamente el mismo. Sin embargo, tras el receso de selecciones, la situación no ha cambiado”, agregó el periodista.