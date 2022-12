“Te amaré por siempre”, así se despide la hermana del fallecido Andrés Balanta

Siguen llegando mensajes de condolencia y tristeza por la muerte del jugador de fútbol Andrés Balanta hace un par de días, hecho que se dio de forma súbita cuando el deportista asistía a uno de sus entrenamientos junto al equipo Atlético Tucumán en Argentina.

Según como informó la doctora que lo recibió cuando fue llevado por personal del equipo al centro asistencial, “el jugador llegó a las 5:50 de la tarde, lo traían en un carro particular los miembros del club. El paciente ingresa con un paro cardiorrespiratorio y se le hacen maniobras de reanimación durante cerca de 40 minutos. Lastimosamente se le declara como fallecido”.

Luego fue el plantel donde jugó por última vez el colombiano el que informó la fatídica noticia a través de las redes sociales, enviando un comunicado oficial. “Lamentamos confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, dice el texto.

A partir de ese momento llovieron infinidad de condolencias, entre las que destacan las de su ‘hermanita’, una joven muy allegada al jugador, quien publicó sus últimas palabras para el deportista y hasta confesó que aún no cree la noticia, pues tan solo 8 días atrás del suceso había estado con él.

“Dios mío, noooooooo, mi hermanito esto parece mentira, si hace 8 días nos vimos y el sábado viajaste con tanta ilusión a comenzar una nueva temporada. Estas fueron mis últimas palabras, te amo y te amare por siempre hermanito”, escribió Maira Cifuentes en Twitter, mensaje que ya le ha dado la vuelta a toda la red social.

Dios mío noooooooo mi hermanito esto parece mentira 😭😭😭 si hace 8 días nos vimos y el sábado viajaste con tanta ilusión a comenzar una nueva temporada 😭😭😭😭😭😭😭, estas fueron mis últimas palabras, te amo y te amare por siempre hermanito 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/zSoQBQKt1u — 444 🇧🇷 (@crjaf1) November 29, 2022

Luego de este trino, Cifuentes añadió un par más donde expresa que durante la semana que no habló con Balanta se sentía muy rara, “extraña”, como si algo malo fuera a ocurrir. “Lo presentía”, trinó de nuevo en la red social del pájaro azul.

Todos estos días me sentía tan rara, lo presentía (?) no sé 😭😭😭😭😭 https://t.co/lnQFeuj9qW — 444 🇧🇷 (@crjaf1) November 30, 2022

“Gracias por todo. Siempre estarás en mi corazón, hasta que nos volvamos a ver”, fue otro de los mensajes que Maira le dedicó a su fallecido ‘hermanito’, esta vez en Instagram y acompañado de una foto de los dos, de las últimas que se hicieron cuando estaban reunidos en Colombia.

Otra de las que dejó ver su dolor en redes sociales fue la novia del futbolista, Camila Zuck, quien le dedicó unas palabras muy tristes y emotivas al fallecido a través de sus redes sociales. La joven, de igual manera, aprovechó este difícil momento para mostrar las últimas conversaciones que tuvieron en WhatsApp con el futbolista, el cual se notaba bastante enamorado.

“Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar toda mi vida. Hasta que Dios nos reencuentre, mi amor. A veces no entiendo los planes de Dios, pero le agradezco conocer el amor con el hombre más maravilloso”, indicó inicialmente. Luego, la pareja del jugador colombiano añadió: “Estarás en mi corazón, que te va a pertenecer siempre. Necesito esos mensajes. Necesito esas llamadas. Fui la mujer más feliz del mundo. Mi ángel”.

Otra que también se pronunció al respecto fue Andrea Guerrero, presentadora de Win Sports, quien señaló este miércoles que habló con el entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, y aseguró que estaba muy afectado. “Me decía: ‘Es que hicimos todo para que no nos dejara, para que se quedara y yo no puedo creerlo. No sé qué voy a hacer ahora’... Básicamente lo que me contó es que estaban en el calentamiento, habían conversado un rato y de un momento a otro se empezó a sentir mal y se desplomó. La médica trató de reanimarlo. Se lo llevaron al hospital, pero de un momento a otro les dijeron que no había nada qué hacer”, relató la cucuteña.