“Te saludo porque me toca”: periodistas de Win Sports imitaron en vivo encuentro entre Jorge Luis Pinto y ‘Bolillo’ Gómez

El partido Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla no solo dio de qué hablar por lo bueno que estuvo, como se evidenció con el 3-2 en el marcador, sino por el reencuentro entre Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Bolillo Gómez, quienes calentaron el encuentro días atrás con sus declaraciones en conversación con la prensa.

El interés de los medios de comunicación en Bolillo y Pinto obedeció a que seis años atrás, cuando dirigían a Panamá y Honduras, respectivamente, por poco se van a los golpes en el final de un partido. De ahí que los ojos estuvieron puestos en ellos este 27 de abril.

Deportivo Cali sumó su tercer triunfo en línea ante Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

En ese contexto, en la previa del partido por Liga BetPlay, “el profesor Bolillo Gómez se acercó al banco de suplentes de Pinto y el profesor Pinto no le correspondió el saludo”, de acuerdo con la periodista Lizzy Cardona, de Win Sports.

Lo curioso, es que horas antes, el narrador Eduardo Luis y Mariano Olsen habían recrearon la escena entre Pinto y Bolillo en 2019, pero que también podría aplicar para lo que ocurrió este jueves

Olsen, quien imitó a Bolillo, dijo: “Hijo de re mil...”. Entretanto, Eduardo Luis imitó a Pinto, con una frase que ni mandada hacer: “Te saludo porque me toca”.

🔥😎 ¡Que no vivamos esta escena otra vez!#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/G63O3MUfHL — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) April 27, 2023

“Si no me saluda, bueno”: Bolillo Gómez

Bolillo Gómez, director técnico de Junior de Barranquilla, había vaticinado que Jorge Luis Pinto se negaría a saludarlo durante el partido. Lo hizo el 25 de abril, en conferencia de prensa.

Todo comenzó con Pinto, quien se enojó con un periodista cuando le preguntó por el DT de Junior: “Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que Bolillo; por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de Bolillo. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”.

'Bolillo' Gómez sacó a Junior de Barranquilla del penúltimo lugar de la Liga BetPlay. - Foto: Dimayor

Fue en ese contexto que Bolillo, horas después, con más calma que Jorge Luis Pinto, respondió. Aseguró que no guarda nada contra él y que, ante sus palabras, optará por seguir la fórmula de Shakira en su canción Ciega, sordomuda.

“No oigo, ni veo ni entiendo nada, soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Yo lo voy a saludar, si no me saluda, bueno, ya. Pero tengo mucho cariño por él”, expuso Bolillo Gómez.

Cuando Pinto y ‘Bolillo’ casi se van a las manos

Pinto y ‘Bolillo’, dos de los entrenadores colombianos de más renombre a nivel internacional, estuvieron cerca de irse a los golpes en el pasado, y aunque hoy su relación es buena, para algunos aficionados del balompié no deja de generar morbo, si cabe la expresión, que se vuelvan a encontrar cara a cara.

Cuando estuvieron cerca de la agresión física fue en la Copa Centroamericana 2017, certamen en el que Pinto dirigía al combinado de Honduras y ‘Bolillo’ a la selección de Panamá, con la intención de obtener tiquete rumbo a la Copa Oro.

El encontronazo en que Pinto y Bolillo Gómez casi se van a las manos. AFP - Foto: AFP - Foto: AFP

A lo largo del compromiso, ‘Bolillo’ y Pinto discutieron en más de una ocasión, debido a sus posiciones por el arbitraje. Pero fue al final del partido cuando todo estuvo cerca de salirse de control.

Como es habitual cuando concluyen los partidos, ambos entrenadores se abrazaron, pero en cuestión de apenas segundos intercambiaron palabras que caldearon el ambiente. Tanto fue así que ‘Bolillo’ Gómez tomó a Pinto de su chaqueta de paño. Luego, intentó darle un puño, como se evidenció en las cámaras, por lo que miembros de ambas selecciones tuvieron que intervenir.