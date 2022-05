Técnico de Independiente Medellín sentenció el título que quiere para este semestre, ¿cuál desechó?

Uno de los representantes por Colombia aún vigente en los torneos internacionales es Independiente Medellín, equipo al mando del uruguayo Julio Comesaña, que también logró un cupo en las finales del FPC y que tendrá que afrontar los dos torneos de manera paralela.

Sin embargo, el estratega del equipo paisa parece tener claros sus objetivos y en la previa del juego por Copa Sudamericana ante Inter de Porto Alegre ya se habría decantado por un título, el que más le seduce para conseguirlo en el presente semestre.

Así lo manifestó en rueda de prensa previa del juego por el certamen internacional de este martes: “Mi prioridad es la liga porque representa muchas cosas en el presente y hacia el futuro. También dije que el corazón nuestro y las oportunidades que se nos puedan presentar, siempre que enfrentemos un partido queremos ganarlo”.

Intentando no restarle importancia a la Sudamericana, habló del panorama que se les presenta a dos juegos de que finalice la fase de grupos: “Los dos equipos que nos llevan puntos juegan con nosotros. Entonces si aspiramos a seguir, debemos hacer hasta lo imposible para tratar de ganar este partido. Si no, hubiéramos dejado al equipo en casa y hubiéramos traído otro. Vinimos con toda la gente que podíamos traer. Todos están en la misma tónica de hacer un juego que nos permita ganar”.

Finalmente, intentando bajar la presión a las críticas que pudiera generar elegir uno de los dos torneos, señaló: “No digo que no me interesa la Sudamericana. Digo que la prioridad es la liga por muchas razones que había que hablarlas, ¿pero quién no va a querer ganar y clasificar a otra ronda de Sudamericana? No es que no me interesa. Es una gran oportunidad. Pero cuando me hablan de prioridades, ¿qué es lo más importante para mí? La Liga. Pero cada vez que vamos a jugar queremos ganar y pasar de ronda. Vamos a hacer el esfuerzo en todos los partidos que juguemos, sin ninguna duda”.

Previa del juego por Sudamericana

El Internacional de Porto Alegre brasileño y el Independiente de Medellín se miden este martes en Brasil en un duelo a vida o muerte para seguir en la carrera del grupo E de la Copa Sudamericana.

Pese a partir ambos como los dos grandes favoritos del grupo para lograr el único cupo para los octavos, la irrupción del sorprendente Guaireña paraguayo ha puesto a brasileños y colombianos contra las cuerdas, al liderar el grupo con 6 puntos, los mismos que el Internacional y dos más que los colombianos.

En caso de derrota en Porto Alegre, Independiente quedaría automáticamente eliminado, mientras que el Internacional necesitaría una carambola en la última jornada para pasar de ronda.

[✈🔴🔵] De Medellín a Porto Alegre 🇧🇷. El Poderoso ya se encuentra en tierras gaúchas, donde buscará mantener viva la ilusión continental. #MásFuertesJuntos #VamosXTodo 🤝💪 pic.twitter.com/OU7PLOJoKi — DIM (@DIM_Oficial) May 16, 2022

En la Sudamericana solo clasifican a octavos los líderes de cada uno de los ocho grupos.

El técnico del DIM tiene las dudas de Yulian Gómez y David Loaiza, quienes sintieron molestias contra Pasto pero viajaron con la expedición a Brasil.

El lateral izquierdo Germán Gutiérrez es baja por lesión, mientras que el venezolano Javier Hernández, preservado contra Pasto, regresa al equipo.

En rueda de prensa, Comesaña se mostró esperanzado de llegar con vida a la última jornada del grupo e intentar lograr la clasificación, enfrentándose al Guaireña.

📸 Amanhã o Colorado encara duelo decisivo pela @SudamericanaBR.



🔗 Saiba mais sobre o treino desta segunda: https://t.co/8zhxV92YDC #VamoInter pic.twitter.com/CP31c9gWCe — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 16, 2022

“En la Sudamericana estamos a dos puntos y con dos rivales próximos, vamos a luchar hasta el final. Me gusta ser realista, hay que competir los torneos para ganarlos. En la Sudamericana tenemos los rivales ahí, tenemos que ganar y trataremos de hacer lo mejor”, comentó el uruguayo, quien el sábado completó 300 partidos como técnico de Independiente, en cuatro etapas distintas.

El partido se disputará este martes a partir de las 5:15 p. m. (hora de Colombia) bajo las órdenes del colegiado argentino Facundo Tello, asistido en las bandas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Facundo Rodríguez.

Con información de AFP.