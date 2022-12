Técnico de Portugal saca a la luz la verdadera reacción de Cristiano Ronaldo cuando supo que sería suplente

Camino a disputar los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ante Marruecos, la selección de Portugal se encuentra sumida en una profunda polémica que envuelve a su figura, Cristiano Ronaldo, y al entrenador Fernando Santos, producto de la decisión de dejarlo en el banquillo el martes pasado frente a Suiza.

Antes y durante el partido han surgido varias hipótesis sobre las razones de la suplencia, al tiempo que se conocen detalles de la reacción de CR7 a su primer partido fuera del once inicial en lo que va de la Copa del Mundo.

Lo último que se habló al respecto vino desde la prensa portuguesa, exactamente desde el diario Record, que asegura que Cristiano amenazó con irse de la concentración. “En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial... pensó en lo peor”, escribe el medio deportivo.

Aunque la federación de ese país salió a desmentir dicha versión, todavía faltaba que el técnico se refiriera al contenido de esa conversación que tuvo con Ronaldo antes del duelo por los octavos de final. Santos confirmó que si se sentó a hablar con su dirigido, pero lo hizo minutos antes del partido y no en la concentración, como sugiere el artículo de prensa. “Esta conversación sucedió, sería malo si no hubiera sucedido. Solo doy el equipo cuando llego al estadio, se lo anuncio a los jugadores. Siempre lo he hecho así”, señaló en rueda de prensa.

“Esta conversación tenía que darse, era justicia elemental de mi parte. No le hago eso a todo el mundo, es verdad. Pero él es el capitán del equipo, alguien que es quien es, alguien que ya le ha dado tanto al fútbol portugués, por supuesto que tenía que tener esa conversación con él”, agregó.

Santos confirma que a Cristiano no le cayó bien la noticia de empezar desde el banquillo, sin embargo, lo asumió con el profesionalismo que lo caracteriza. “Sucedió el día del partido después del almuerzo. No he hablado con Ronaldo antes. La única conversación que tuve con Ronaldo, explicándole los motivos de no empezar de titular, fue después de comer el día del partido”, agrega el entrenador.

“Tuvimos una conversación en mi oficina. Le dije: ‘Cristiano, no cuento contigo para el once, pero creo que vas a ser muy importante para el partido de todos modos’. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Estuvo satisfecho? No, siempre jugó de titular. Es normal. Pero fue una conversación normal y relajada”, zanjó.

Cristiano Ronaldo en el banquillo, sentado al lado de Joao Mario - Foto: REUTERS

Santos insiste en que la reacción de Cristiano estuvo muy lejana del deseo de abandonar la concentración y pidió a los periodistas presentes en la rueda de prensa que dejen tranquilo al jugador. “Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración”, agregó el técnico.

“Nunca me dijo que quería irse. Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo... pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz”, concluyó.

Este viernes, Portugal tendrá una sesión más de entrenamiento antes del choque de cuartos frente a Marruecos, para el que la titularidad de Cristiano todavía sigue en incógnita y se perfila a iniciar desde el banquillo. Gonçalo Ramos, titular y anotador de un triplete ante Suiza, es el favorito a saltar como inicialista en el ataque luso.