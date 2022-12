Doble de Cristiano Ronaldo arrasa en redes sociales: “Gano mucho dinero y me levanto mujeres”

Cristiano Ronaldo, sin duda alguna, es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, y la semana pasada se convirtió en el primer jugador en marcar consecutivamente en cinco Copas del Mundo.

Adicionalmente, el atacante portugués tiene millones de seguidores en todo el planeta. Uno de los más conocidos en las plataformas digitales es el iraquí Bewar Abdullah, quien es famoso por ser su doble.

“Muchas personas se me acercan y me piden fotografías. Mucha gente me dice que soy el hermano de Cristiano”, manifestó recientemente en una entrevista con el diario ABC, donde puntualizó que le ha ido bastante bien en las redes sociales.

El joven, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese medio y manifestó que frecuentemente lo contratan para asistir a diferentes eventos, principalmente a fiestas de cumpleaños.

“Los fanáticos, incluso, me contratan para que vaya a las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y los saludo, eso los hace muy felices”, indicó inicialmente Bewar Abdullah.

Luego, añadió: “Gano en la actualidad mucho dinero y atraigo a muchas mujeres. Además, cuando tengo la oportunidad de ver un partido de Portugal, el ambiente es muy bueno. Esperan a que marque Ronaldo para poder hacer el ‘Siu’ de celebración”.

El creador de contenidos iraquí señaló finalmente en el rotativo español que uno de los grandes sueños que tiene es conocer al capitán de la selección portuguesa y decirle lo mucho que lo admira.

“Muchos me gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque nos parecemos mucho. Mi deseo es conocer al verdadero Ronaldo algún día. Es mi sueño”, concluyó.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio

Cristiano Ronaldo, como el líder natural de su seleccionado luso, apareció este jueves 8 de diciembre para disipar cualquier duda sobre la relación que ha tenido con sus compañeros durante el Mundial de Qatar 2022.

Las últimas horas no han sido las más favorables para su vida deportiva, por lo que decidió valerse de su cuenta de Instagram y así poner fin a los rumores que apuntaban a una tormentosa salida de la Selección de Portugal en medio de la cita orbital.

“Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. ¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Cree con nosotros! Fuerza, Portugal”, fue el mensaje que escribió el atacante, que además compartió una imagen en la que se ve a toda la plantilla del combinado europeo.

Los especulaciones sobre el mal ambiente en el equipo luso se comenzaron luego de que se conociera que Cristiano iba a ser suplente en el partido que ante Suiza por los octavos final.

Días atrás, el astro también mostró su desagrado en el momento en que fue sustituido por Fernando Santos en el juego contra Corea del Sur, último de la primera fase, Este episodio dio origen a otro rumor creado por la prensa portuguesa, más específicamente el medio Récord, en el que se afirmaba que tras no ser titular ante Suiza por la ronda de octavos de final, CR7 habría amenazado con irse de la Copa.