Temida lesión le cayó a figura de Millonarios: lo saca meses y salió llorando de El Campín

Para Juan Carlos Pereira no fue la noche esperada en su partido 200 con Millonarios.

Durante el duelo del pasado miércoles, ante Deportivo Pasto, el volante celebraba, en la previa, portar la casaca azul en la mencionada cantidad de veces.

Era un motivo de orgullo que se registró en las redes sociales oficiales del club.

¡200 veces el Sensei! 💪Ⓜ️⚽



Nuestro volante Juan Carlos Pereira ha superado la barrera de los 200 partidos defendiendo La Gloriosa Camiseta Azul. ¡Vamos Juan! 💙🔥🫡 pic.twitter.com/6mCqxGQhZj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 11, 2025

“¡200 veces el Sensei! Nuestro volante Juan Carlos Pereira ha superado la barrera de los 200 partidos defendiendo La Gloriosa Camiseta Azul. ¡Vamos Juan!“, escribió en sus cuentas el embajador.

Con la motivación de llegar a una cifra tan alta en un equipo grande del país, el volante ingresó para el segundo tiempo en la victoria 1-0 ante los volcánicos.

Su estancia en el juego tuvo una salida premeditada, dado que al minuto 82 intentó arrancar su carrera por un balón, pero un fuerte dolor en una de sus piernas se lo impidió.

Inmediatamente después a lo sucedido, al volante azul se le vio tendido en el gramado de El Campín, dando muestras de dolor que se reflejaban en su llanto.

Juan Carlos Pereira llegaba a los 200 partidos con Millonarios | Foto: @MillosFCoficial

Sus compañeros se le acercaron para determinar la gravedad de lo que le sucedía, y desde un primer momento lo supieron.

Leonardo Castro le hizo al banco de suplentes el gesto de “rotura”, que al final terminó por confirmarse en rueda de prensa y reporte médico oficiales.

En camilla mientras lloraba fue trasladado Pereira con rumbo al interior del estadio, donde terminaron por confirmar la lesión que vivió.

Se confirmó lo peor para Pereira

“Después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del Tendón de Aquiles de su pie izquierdo", dijeron sin tapujos.

Adicional a eso, dieron a conocer que deberá ser operado para empezar su proceso de recuperación. “Será programada cirugía para la próxima semana. Incapacidad según evolución”, anunciaron.

“¡A Juanca le deseamos pronta recuperación!“, y terminaron con un mensaje de apoyo.

Hernán Torres, entrenador de los capitalinos, también avisó de la misma lesión en rueda de prensa: “Tuvo ruptura del tendón de Aquiles. Van a revisar y tomarán sus dictámenes”.

“El departamento médico les dará y les anunciará a ustedes específicamente cuál es la lesión”, completó.

Hernán Torres deberá arreglárselas sin otro jugador por lesión en Millonarios. | Foto: Millonarios FC

Fuera por el resto del 2025

A Juan Carlos Pereira le costará esta grave lesión el resto del año en curso con Millonarios.

De acuerdo a los expertos en medicina, una afectación a la salud de este tipo puede extenderse en una recuperación por 4-6 meses, dependiendo de cómo se dé la cirugía en cuestión.

Eso sentencia al mediocampista a no poder volver a estar con Millonarios durante el año en curso, y hace que el azul pierda otra ficha.