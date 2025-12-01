Teófilo Gutiérrez le respondió al Tino Asprilla: esto dijo tras la victoria de Junior vs. Nacional

Con un gol agónico de Steven ‘Tití’ Rodríguez, Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional (2-1) y dio un paso gigante hacia la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.

El cuadro rojiblanco depende de sí mismo para conseguir el tiquete y el próximo partido será nuevamente en el Estadio Metropolitano, recibiendo al América de Cali.

Los hinchas no se cambian por nadie y recordaron las palabras de Faustino Asprilla, quien daba por hecho que Nacional ganaría los dos partidos de cuadrangulares ante Junior.

Pero no fue así: el Tiburón sacó un empate de su visita a Itagüí (1-1) y este domingo completó la tarea ganando en condición de local.

Las declaraciones de Teo Gutiérrez

A Teófilo Gutiérrez le preguntaron por las palabras del Tino y su respuesta fue muy diplomática, pues solo piensa en conseguir la clasificación.

“Lo más importante es que la gente disfrutó, se va contenta y ‘Junior Días’ mañana”, declaró en zona mixta.

A diferencia de lo que pasó en territorio antioqueño, Teo sí tuvo minutos en el Metropolitano y llenó de motivación al equipo para marcar el segundo tanto de la noche.

De hecho, cuando el árbitro Andrés Rojas estaba revisando la jugada, fue uno de los que insistió en que se agilizara la decisión del VAR y dieran como válido el tanto de Tití Rodríguez.

“Contento. Sabemos que era el partido más importante para nosotros, creo que hicimos las cosas muy bien y la gente estuvo espectacular”, expresó el experimentado delantero.

Teófilo subrayó que “Junior es un equipo grande” y se está demostrando en este cuadrangular. “El buen fútbol que está mostrando el equipo, los compañeros, nos estamos entregando al máximo por la institución… Hemos logrado algo importante, pero falta un pasito”, aseguró.

Junior iba perdiendo en el descanso por el gol de cabeza de Dairon Asprilla. Fue Alfredo Arias el que apretó las tuercas para darle la vuelta en la parte complementaria y armar la fiesta en el Metropolitano.

“Yo hablé en la cancha. El 1-1 era difícil, pero estaba tranquilo porque habíamos entrenado bien y habíamos hecho las cosas bien. El segundo gol nos da la tranquilidad y la gente empujó mucho”, agregó Teo.

Teófilo Gutiérrez se mostró contento por el triunfo de Junior ante Nacional y le agradeció a los más de 44 mil asistentes al Estadio Metropolitano #DeporteMeridiano pic.twitter.com/B0YzMbdrml — Deporte Meridiano (@depmer) December 1, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Junior de Barranquilla?

El próximo partido podría darles la clasificación anticipada. Junior vuelve a jugar el jueves, 4 de diciembre, recibiendo al América de Cali en el Estadio Metropolitano.

Dicho partido todavía no tiene horario confirmado por parte de la Dimayor.