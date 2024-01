Teófilo Gutiérrez no se calló; contundente respuesta a Junior por decirle ‘no’ a su llegada

Durante los últimos días con las informaciones que se produjeron, se llegó a pensar que la oficialización del fichaje estaba a horas de darse. A pesar de esto, tras reuniones de la directiva en las últimas horas, el equipo de comunicaciones de los rojiblancos dio a conocer que en definitiva el experimentado jugador no llegaría.

Hacia el final, sin dar espacio a dudas, mencionaron algo atacante que estuvo siendo vinculado al equipo, pero con el que no prosperó el negocio: “Reiteramos que las contrataciones para este primer semestre han finalizado sin que en ellas se hubiese considerado la de Teófilo Gutiérrez”.

A pesar de no tenerlo en cuenta, no negaron las capacidades de este y que en su momento contribuyó en la historia del equipo: “Teófilo es un extraordinario jugador formado en nuestra casa que con los colores de Junior ha ganado no solamente títulos sino el afecto y gratitud de todos los junioristas”.