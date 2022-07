Terror en el Manchester United: Cristiano Ronaldo toma radical decisión con su futuro

El mercado de verano en Europa arrancó con todo. La renovación de Kylian Mbappé y el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City fue solo el ‘abrebocas’ de una serie de movimientos que protagonizarán las portadas de los principales medios deportivos en el mundo.

Neymar, el jugador más caro en la historia del fútbol, tiene vía libre para salir del PSG, mientras Cristiano Ronaldo, uno de los dos reyes del fútbol en la última época, ha puesto en consideración del Manchester United la posibilidad de salir si llega una oferta que convenza a todas las partes implicadas para romper el contrato que va hasta mediados del 2023.

Según informó The Times, el astro portugués le ha pedido al club inglés que le permita salir en este mercado si su agente, el reconocido Jorge Mendes, que también trabaja con James Rodríguez, logra conseguir un interesado en poner alguna cifra por el pase y prometerle que será la estrella del proyecto para una temporada en la que, de quedarse en Old Trafford, tendría que disputar la Europa League y no la Champions como está acostumbrado.

Ese es el principal motor de esta decisión que toma por sorpresa a los ‘red devils’, pues la llegada del técnico neerlandés Erik Ten Hag ilusionaba con la consolidación de un equipo que vuelva a ser protagonista en la Premier League. El medio mencionado indica que al luso lo mueve el deseo de demostrar que todavía “le quedan ‘tres o cuatro años’ al más alto nivel”.

Ni los buenos números individuales de Cristiano lograron evitar la debacle de los 'red devils' - Foto: AP

El hecho de querer salir del United parecía descartado antes de partir a los compromisos internacionales con Portugal, cuando la página oficial del club reveló unas declaraciones en las que le prometía a los hinchas volver a lo más alto de Europa como alguna vez lo hicieron con Alex Ferguson en el banquillo.

“Creo que Manchester United volverá al lugar que pertenece. Puede que esto lleve tiempo, pero aún tengo fe”, es la frase con la que se quedaron los hinchas del Manchester, prácticamente una declaración de amor en la que CR7 anunciaba que cumpliría su contrato con el único objetivo de devolver la gloria al ‘teatro de los sueños’.

Aquel día Cristiano mostró su preocupación por no poder cumplir con los deseos de la afición. “Son increíbles, porque siempre están con nosotros y nos apoyan incluso cuando perdemos un partido. Ellos siempre están en mi corazón, y creo que debemos respetarlos, porque siempre están de nuestro lado”, señaló en la entrevista.

Pero la ambición de pelear por una sexta Champions parece pesar más al encontrarse en la recta final de su carrera deportiva. Al portugués goles no le faltan, y mucho menos la capacidad física, por lo que se ve con opciones de obtener una oportunidad más en algún grande de Europa para mantenerse en los focos de la élite del fútbol en un año importante al disputar el que probablemente sea el último Mundial de su carrera.

Los rumores de una eventual salida han provocado que desde dos países, Italia y Alemania, activen la maquinaria para ponerse en el primer lugar de la final de posibles destinos. Bayern Múnich, Chelsea y Napoli son los primeros equipos que reaccionaron a la petición de Cristiano, pero el juego del mercado todavía es largo y pueden surgir algunas otras opciones.

Manchester United de momento sigue parado en la raya de mantener al astro portugués como la carta principal de Erik Ten Hag, pero, sabiendo lo que sucedió en Juventus y Real Madrid, cuando al ‘7′ se le mete en la cabeza la intención de salir, no hay poder humano, ni económico, que lo detenga.