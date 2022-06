¿Se va o sigue en el Manchester United? Cristiano Ronaldo comunicó su decisión

El regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford no terminó de la mejor manera, o por lo menos no como esperaban los directivos del club, al hacer un esfuerzo económico para arrebatárselo a última hora al City, el otro equipo de la ciudad, que mantuvo negociaciones durante un par de semanas con el empresario Jorge Mendes para intentar contratarlo tras su salida de la Juventus.

Individualmente, el portugués tuvo buenas rachas goleadoras a lo largo de la temporada para un total de 18 goles en la Premier League, sumado a los 6 que marcó en Champions antes de caer eliminado en octavos de final a manos del Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo durante el partido en el Wanda Metropolitano (Madrid), frente al Atlético - Foto: AP/Manu Fernandez

Ni siquiera la destitución de Ole Gunnar Solksjaer contribuyó a evitar la caída libre de los Red Devils, pues no consiguieron la regularidad de las últimas dos temporadas y acabaron en la sexta posición del campeonato con 58 puntos. Bajo ese panorama, el United clasificó a la Europa League en la 2022/23, lo que dio pie a los rumores de una posible salida de Cristiano en busca de mantenerse, como es habitual, en la disputa de Champions.

Incluso se llegó a mencionar que CR7 era la posible respuesta del París Saint-Germain a la salida de Kylian Mbappé; sin embargo, la reciente renovación del francés detuvo todos los planes de ver al astro portugués compartiendo con Lionel Messi por al menos una temporada.

Comprometido con el club

El contrato del portugués en Inglaterra va hasta mediados del 2023, lo que obliga a cualquier equipo que quiera ficharlo a negociar directamente con el Manchester United. El problema principal es que Cristiano no piensa irse y, por el contrario, habla de volver a poner a los Red Devils en lo más alto de la Premier.

“Creo que Manchester United volverá al lugar que pertenece. Puede que esto lleve tiempo, pero aún tengo fe”, es la frase con la que hoy se quedan los hinchas del conjunto inglés, prácticamente una declaración de amor en la que CR7 anuncia que cumplirá su contrato con el único objetivo de devolver la gloria al ‘teatro de los sueños’.

Para el jugador de 37 años, lo primordial es devolver la confianza a los hinchas. “Son increíbles, porque siempre están con nosotros y nos apoyan incluso cuando perdemos un partido. Ellos siempre están en mi corazón, y creo que debemos respetarlos, porque siempre están de nuestro lado”, señaló en una entrevista a los medios oficiales del United.

🗣️ Cristiano Ronaldo quiere volver a levantar copas en Manchester United.#MUFC @TeamViewer — Manchester United (@ManUtd_Es) June 3, 2022

Cristiano trabajará mano a mano con el nuevo entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, para volver a pelear por los puestos de vanguardia que este año pertenecieron al Manchester City y al Liverpool. Esa reestructuración ya ha cobrado varias víctimas como el francés Paul Pogba, el español Juan Mata, el uruguayo Edinson Cavani, el serbio Nemanja Matic y hasta el canterano Jesse Lingard, quién quedará en libertad para definir su futuro.

Para el próximo año se refugiarán en un técnico de buenas referencias, nuevos refuerzos que ilusionen al público y, por supuesto, la capacidad goleadora de su gran figura. “No sigo los registros, pero los registros me siguen a mí, y eso es bueno”, dijo Ronaldo.

Afortunadamente, el delantero luso sigue con ambición de cosechar títulos, algo determinante para continuar entrenando al más alto nivel, aspecto que lo ha caracterizado durante su carrera. “Sigo encontrando motivación en el trabajo duro y la pasión por el fútbol, pero el club y mis compañeros me ayudan en todo momento. Siempre es lindo meter goles para este club, pero lo más importante para mí es tratar de ganar partidos y levantar alguna copa”, sentenció.