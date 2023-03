‘Tino’ Asprilla le vaticina peleas con jugadores a ‘Bolillo’ Gómez en la “vaca loca” que es Junior

Siguen apareciendo versiones en el fútbol colombiano que opinan sobre el mal momento del Junior de Barranquilla. En las últimas horas, a través de Caracol Radio, Faustino ‘Tino’ Asprilla dio su opinión acerca del equipo tiburón, el cual, a pesar de estar plagado de figuras, no levanta cabeza y permanece en los últimos puestos de la tabla de posiciones, quedando en total vergüenza cada vez que salta al campo de juego.

El exfutbolista de la Selección Colombia, en principio y de manera particular, dijo: “Está metido en una vaca loca”. Además, por su conocimiento del estratega mundialista, con el cual compartió durante su carrera, aseguró que “él es capaz de sacar esto, pero va a tener que pelear con muchos jugadores en Junior, sé que va a terminar pasando”.

“Es muy exigente con los jóvenes. Yo tuve muchos problemas con él porque me exigía demasiado, a mí, a Aristizábal, todos los que nos conocía de Atlético Nacional”, añadió sobre lo que fue tenerlo como entrenador.

Además, entregó una de las razones que más afecta al Junior en este mal momento: “Va a tener muchos encontronazos. Junior no empieza jugando mal, pero se va quedando porque físicamente no soporta los partidos y cuando no está bien, el rival te pasa por encima”.

El 'Bolillo' Gómez sonríe en su debut como entrenador del Junior de Barranquilla

“No se las va a rebajar, va a tratar de que este equipo levante. El día que levanten físicamente, vamos a ver un Junior mejorado”, añadió. También sin mencionarlo, hizo referencia al técnico anterior, Arturo Reyes, quien al parecer no hizo un trabajo adecuado en el tema físico: “Eso no es culpa de ‘Bolillo’, sino del cuerpo técnico anterior que no sé cómo los trabajaron. No puede ser que un futbolista tenga el tanque para aguantar apenas 40 minutos”, terminó.

Por otra parte, aprovechando el programa radial, habló sobre la Selección Colombia, que este martes 28 de marzo jugó en Asia y consiguió mantener el invicto ante Japón. “Lo mejor de Colombia ha sido la reacción que ha tenido en cuanto a la adversidad, se ha encontrado por debajo del resultado en dos ocasiones y ha sabido remontar, buscar el arco. Uno lo empató y el otro lo pudo ganar”.

Néstor Lorenzo, está invicto con la Selección Colombia de mayores

Siendo crítico, expresó que no todo estaba bien y había aspectos por revisar: “Deben mejorar lo de la distracción. A un partido se entra desde que estás en el camino charlando para entrar a la cancha, en el himno debes estar concentrado. Va a llegar el día en donde los delanteros tengan la pólvora mojada y se perderán ese tipo de partidos. Uno no puede entrar regalando goles”.

“Son muchachos jóvenes que tienen un futuro muy grande por delante y demostraron que pueden ser tenidos en cuenta para las Eliminatorias, que en realidad son los partidos que valen. Los amistosos son lindos y hay que verlos, pero los que cuentan son los de la Eliminatoria y es en donde toca tener este tipo de rendimientos”, complementó sobre los más jóvenes.

Jhon Jáder Durán anota su primer gol con la Selección Colombia de mayores ante Japón.

Finalizó advirtiendo que rumbo al Mundial de 2026 todo será diferente y que los amistosos son apenas pruebas: “Hay que esperar. Los partidos amistosos son para ver este tipo de cosas (nuevos jugadores), pero cuando juegas por los tres puntos la cosa cambia, la responsabilidad es otra, el nerviosismo es otro. En el amistoso juegas sin presión, toca es dejar una buena impresión al cuerpo técnico, pero créame que cuando dicen: Vamos al Metropolitano con 50 mil personas y hay que jugar por los 3 puntos para clasificar al Mundial, ahí la situación es diferente y toca ver cómo reaccionan estos muchachos. Todo cambia”.