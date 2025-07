Tino Asprilla reaparece tras el título de Santa Fe: tiro vainazo y opinó sobre el campeón

Uno de los que públicamente manifestó sus dudas sobre si Santa Fe podría ser campeón de la Liga BetPlay 2025-l fue Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia y hoy panelista deportivo. El Tino dejó su postura siempre clara, y no le convencía el cuadro cardenal dirigido por Jorge Bava.

Primero tiró un vainazo: felicitó a los hinchas de Santa Fe, pero no a todos, sino a los que no lo insultaron. Acto seguido, cuestionó si realmente todos los fanáticos rojos creían en verdad que su equipo iba a ser campeón.

“Para todos los hinchas de Santa Fe, felicitaciones... No para todos, para los que no me insultan (...) pero todos los hinchas de Santa Fe, todos los que hoy celebran, ¿Cuántos creían en realidad que ese equipo iba a salir campeón?”, arrancó afirmando Asprilla.