Última prueba de la Selección Colombia en 2025. Ante Australia, el cuadro cafetero se enfrentará esta noche, en juego de preparación para la próxima Copa del Mundo.

Al ser un duelo amistoso, el entrenador, Néstor Lorenzo, se podrá dar el lujo de hacer múltiples cambios en la nómina titular, con respecto al juego pasado ante Nueva Zelanda.

Ante el rival del pasado sábado, el equipo que paró el entrenador argentino fue altamente competitivo, en el que contó con Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma, entre otros.

James Rodríguez lideró a la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda previo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Sorprendió, sin duda, con la inclusión de Gustavo Puerta en el medio campo, quien tuvo una presentación magistral al aportar en las dos fases (defensa y ataque) y además, marcar gol.

Otros que volvieron a ver acción con el seleccionado nacional fueron Carlos Cuesta y Santiago Arias; parte del proceso, pero relegados en el anterior llamado.

Así las cosas, se hace complejo saber cuáles van a ser los cambios puntuales del esquema de un juego a otro.

A pesar de eso, se prevé que parte de los que ya fueron inicialistas en el partido anterior, esta vez inicien desde el banco en el estadio Citi Field de Nueva York.

Posible nómina de Colombia vs. Australia

En principio, el arco y la zona defensiva se verían trastocadas. Ni Álvaro Montero, ni tres de los cuatro que empezaron ante los neozelandeses estarían este martes.

El único que sería salvado en el esquema titular sería Santiago Arias, luego de la salida apurada de la concentración de Daniel Muñoz, por temas familiares, según anunció la Federación Colombiana de Fútbol.

En el medio campo, el eje de equipo, Jefferson Lerma se mantendría, pero sus acompañantes no serían los mismos y volverían dos “titulares”.

La ‘pareja ideal’ entre James Rodríguez y Luis Díaz seguiría en pie, pero el atacante de punta sería cambiado y Jhon Córdoba iría al banco de suplentes.

De esta manera, lo que se prevé es que la alineación sea Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Historial de dicho amistoso

Esta no será la primera vez que Colombia y Australia se midan en un juego amistoso como preparación a un Mundial.

En marzo de 2018, previo a la Copa Mundo de Rusia, también se dio dicho partido que terminó con igualdad de 0-0.

Colombia vs. Australia en la previa del Mundial de Rusia 2018 | Foto: Icon Sport via Getty Images

En aquella oportunidad jugaron Santiago Arias, Johan Mojica y James Rodríguez, quienes hoy repetirían ante el mismo rival, siete años después.

El resto de la nómina sería completamente nuevo, entendido esto por la renovación natural del equipo, así como la mano de Néstor Lorenzo, que ha sumado talentos nuevos.

Hacer numerosas variantes de un juego a otro corresponde a prevenir lesiones de las estrellas a las que buscan cuidar para el próximo Mundial.