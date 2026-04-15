Titular del Bayern Múnich para enfrentar al Real Madrid en Champions: decisión sobre Luis Díaz es oficial

El juego entre Bayern Múnich y Real Madrid arrancará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) de este miércoles, 15 de abril de 2026. Se disputará en el Allianz Arena por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Bayern Múnich ya publicó su formación titular para el duelo y la decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz es oficial: el guajiro va titular en el juego ante Real Madrid, reafirmándose como pieza clave de los bávaros en esta temporada.

𝗠𝗜𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦𝗘𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧-𝗫𝗜 🆚 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! ⭐️ pic.twitter.com/F2GVf30mYZ — FC Bayern München (@FCBayern) April 15, 2026

Inteligencia artificial predice cómo va a quedar el Bayern Múnich vs. Real Madrid: presagio de Luis Díaz

El juego de ida, disputado el pasado 7 de abril en el Bernabéu, acabó 1-2 a favor del Bayern Múnich.

Real Madrid por el milagro, Bayern Múnich por mantener su ventaja

Real Madrid necesita de nuevo, para seguir con vida en su competición favorita, la épica que en la última década ha relucido en más de una eliminatoria. Aunque en esta ocasión, la gesta que necesita el conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa nunca han antes ha sido capaz de realizarla en Copa de Europa. Nunca ha remontado un cruce de la máxima competición continental perdiendo la ida en casa.

Real Madrid busca la remontada épica, ante Bayern Múnich, en Alemania. Foto: Getty Images

El conjunto madridista sólo ha conseguido dar la vuelta un resultado adverso en la ida en casa en las siete ocasiones que perdió el primer partido en el Santiago Bernabéu en una eliminatoria continental. Fue en la Recopa -competición que jugaban los campeones de Copa de cada país- de 1970-1971 frente al Wacker Innsbruck en octavos de final, cuando los austriacos vencieron 1-0 en Madrid y luego le dieron la vuelta en el Tivoli Stadion (0-2).

Un resultado que le daría el billete a semifinales y para el que necesita inspirarse en las recientes grandes noches vividas en Múnich en el Clásico de Europa. El 0-4 de abril de 2014, en semifinales, fue el primer triunfo del Real Madrid en la ciudad bávara en la historia -solo un empate en 10 visitas anteriores-, y abrió una serie de cuatro partidos seguidos sin perder en Múnich (3V y 1E).

Sin embargo, el equipo merengue atraviesa semanas de crisis con tres partidos consecutivos sin ganar, una racha en la que perdió en Son Moix (2-1) y la ida ante el Bayern (1-2) y empató frente al Girona FC (1-1). Dos pinchazos domésticos que le han dejado fuera virtualmente de la lucha por el título, a nueve puntos del líder FC Barcelona, por lo que Múnich se convierte en la última bala madridista para tocar metal este curso.

Bayern Múnich tiene la delantera en el duelo ante Real Madrid por cuartos de Champions. Foto: Getty Images

En cuanto al Bayern Múnich, asoma una oportunidad histórica de sellar ante su público la posibilidad de avanzar a semifinales. Líderes en Bundesliga, peleando semifinales de Copa de Alemania y ya teniendo la Supercopa de su país, pinta como temporada histórica para Luis Díaz y compañía.

*Con información de Europa Press