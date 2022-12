Todos nos dieron por muertos: Luka Modric tras eliminar a Brasil en Qatar 2022

El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, destacó la “fe” de su equipo para conseguir el pase a semifinales del Mundial, tras el triunfo de este viernes por penaltis ante Brasil, al mismo tiempo que reconoció que es “impresionante” volver a estar entre los cuatro mejores, y que cuando todos les dieron “por muertos”, demostraron que “nunca se rinden”.

“Lo teníamos casi perdido cuando metieron el gol. Creo que todos nos dieron por muertos, pero hemos demostrado, una vez más que nunca nos rendimos, que nuestra fe es enorme. Teníamos confianza, al final cuando ganas a Japón en el último por penaltis, afrontas la siguiente con confianza. Si encima el primero de ellos falla, te da mucha más confianza”, señaló el jugador en declaraciones a Gol Mundial, recogidas por Europa Press.

Asimismo, el de Zadar insistió en la calidad de su equipo para volver a estar, cuatro años después, en una semifinal del Mundial. “Seguramente nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos, pero entre nosotros hemos tenido la fe y tenemos un equipo muy bueno, con gente joven que ha traído otra calidad. Seguro que jugando y ganando así tendremos más alegrías. Estoy muy contento por estar en una semifinal cuatro años después, es impresionante”, indicó.

Además, el croata destacó la figura del meta Dominik Livakovic, como uno de los héroes de la noche. “En los penaltis ha estado impresionaste, pero no solo ahí, sino durante todo el partido. Ha parado muchas muy buenas y ha demostrado que es un gran portero, me alegro por él. Ahora hay que descansar porque nos espera un partido duro en semis”, señaló.

En ese mismo sentido, el futbolista también quiso acordarse de su compañero en el Real Madrid Rodrygo Goes, tras fallar uno de los penaltis de la ‘Canarinha’. “Le puede pasar a cualquiera, a Rodrygo hay que felicitarle por tener fuerza y mentalidad para tirar ese penalti. Todos pueden fallar. Yo me acuerdo cuando fallé mi penalti en la tanda contra Turquía en 2008. No es fácil, pero esto le hará más fuerte y cogerá mas experiencia para seguir”, concluyó.

La catástrofe de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 desencadena el fin del ciclo Tite

Brasil quedó fuera de Qatar 2022 este viernes 9 de diciembre después de que Croacia lo superara en la tanda de penales (4-2, 1-1 en el tiempo reglamentario) de los cuartos de final, una eliminación que provocó el “fin de ciclo” de Tite como director técnico (DT) de la Canarinha.

Tite se despidió a la par de la “derrota dolorosa”, con la tranquilidad para él mismo de que se va “en paz” por el trabajo realizado en sus seis años y medio al mando de Brasil.

“Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo”, dijo el técnico, de 61 años, en rueda de prensa al término del partido jugado en el estadio Education City.

El entrenador de la Seleção anunció en febrero pasado que dejaría la dirección técnica de los pentacampeones al término de su participación en el torneo de Qatar, luego de asumir el cargo en junio de 2016 tras la destitución de Dunga con la eliminatoria sudamericana ya iniciada.

NO MÁS ❌



Brasil busca nuevo entrenador porque Tite corroboró en conferencia de prensa después de la derrota contra Croacia que, no seguirá como DT de la Verde Amarela.



Su etapa llegó a su fin. pic.twitter.com/vyQMkj88h6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 9, 2022

Adenor Leonardo Bachi, su nombre oficial, llevó a la Canarinha a cuartos de final de Rusia 2018, donde fue eliminada por Bélgica (2-1).

Ahora, en Qatar, cae en la misma fase que en el torneo de hace cuatro años y medio, aunque esta vez desde los penales (4-2) tras empatar 1-1 en la prórroga y con el rótulo claro de favorito al título.

*Con información de Europa Press.