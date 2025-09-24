Suscribirse

Toronto Blue Jays y Boston Red Sox encienden la batalla por un lugar en los playoffs

La lucha por la División Este de la Liga Americana está encendida.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de septiembre de 2025, 2:01 a. m.
Toronto Blue Jays y Boston Red Sox protagonizan la lucha por la División Este de la Liga Americana.
Toronto Blue Jays y Boston Red Sox protagonizan la lucha por la División Este de la Liga Americana. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

La serie entre Toronto Blue Jays y Boston Red Sox es una de las más importantes no solo en la definición del título de la División Este de la Liga Americana, sino también en la clasificación a los playoffs. Cada partido en esta recta final tiene un valor doble, avanzar en la tabla y, al mismo tiempo, dejar sin opciones a un rival directo.

El primer enfrentamiento fue para Boston, que dio un golpe clave al vencer en el inicio de la serie. El segundo juego, disputado en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, tenía un peso especial, puesto que podía marcar la diferencia no solo para el equipo local, sino también para New York Yankees, quien ocupa el segundo puesto de la zona.

Contexto: Esto debe hacer Cleveland Guardians para entrar a los playoffs de MLB

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas en la parte alta de la primera entrada, Masataka Yoshida conectó un doble con el que Trevor Story puso la primera anotación en el marcador.

La ofensiva visitante no se detuvo ahí. Seguidamente, Romy González, con un sencillo oportuno, permitió que Alex Bregman y Yoshida cruzaran el plato, colocando rápidamente el marcador 3 a 0 a favor de Boston Red Sox. Un arranque demoledor que silenció al público local y complicó el panorama de Toronto desde el inicio.

Mientras tanto, en paralelo, en el Yankee Stadium de Nueva York se disputaba otro encuentro crucial. Los Bombarderos del Bronx recibían a Chicago White Sox y, sorpresivamente, el marcador favorecía 1 a 0 a los visitantes en las primeras entradas, lo que añadía aún más dramatismo a la jornada.

El juego en Toronto siguió su curso, y en la parte alta de la quinta entrada Yoshida volvió a brillar. Esta vez conectó un cuadrangular solitario que estiró la ventaja a 4 por 0 para Red Sox.

La tensión aumentaba, pues Blue Jays no encontraban respuestas desde el montículo ni con el bate. En Nueva York, sin embargo, la historia era distinta, Paul Goldschmidt comandaba la ofensiva y sellaba la remontada con un 5 a 1 a favor de Yankees, consolidando su dominio en la división.

Contexto: La última semana sacude la MLB: estos equipos pelean a muerte en la Liga Nacional

La estocada final en Toronto llegó en la octava entrada, cuando Carlos Narváez conectó un cuadrangular de tres carreras que impulsó a González y Ceddanne Rafaela.

Con ese batazo, la pizarra se amplió a un lapidario 7 por 0 para Boston. La diferencia parecía irremontable y dejaba prácticamente sentenciada la serie a favor de los visitantes.

Hasta la octava entrada, Garrett Crochet había sido el pitcher de los visitantes, para el cierre, entró al montículo Payton Tolle, el primer bateador al que enfrentó fue a Isiah Kiner-Falefa, el cual conectó jonrón y puso el marcador 7 a 1 a favor de la visita.

Para Toronto, el golpe fue doble; no solo cedieron terreno frente a Boston, sino que además perdieron la ventaja que necesitaban para llegar con oxígeno a su siguiente compromiso frente a Tampa Bay Rays. El desliz les restó confianza y al mismo tiempo fortaleció a Yankees, quienes ven una clara posibilidad de proclamarse campeones divisionales.

El partido entre los del Bronx y los de Chicago terminó en una victoria para los locales, dicha serie terminará el día de mañana jueves 24 de septiembre. Ese mismo día culminará la serie entre Toronto y Boston.

El cierre de la campaña regular en el Este de la Liga Americana promete ser de alto voltaje. La pelea a tres bandas entre Yankees, Blue Jays y Red Sox sigue viva, pero este contundente triunfo de Boston puede convertirse en un punto de quiebre que cambie por completo el rumbo de la división en la última semana.

