Tour de Francia 2023 | Conozca al ciclista que brilló en la competencia como el mejor colombiano en la clasificación general

En diálogo con El Tiempo , el ciclista expresó sus emociones por la competencia, ‘Desde los 17 años en Pitalito, Huila, he sido ciclista. Gracias a que mi mamá Gladys, era alcaldesa de ese municipio y apoyó a las escuelas’, enfatizó.

Tadej Pogacar no se guardó nada y lanzó elogió a Jonas Vingegaard tras coronarse campeón virtual del Tour de Francia 2023

Contexto: Tadej Pogacar no se guardó nada y lanzó elogió a Jonas Vingegaard tras coronarse campeón virtual del Tour de Francia 2023

También reveló fue sus comienzos como deportista profesional fueron en el fútbol, una de las disciplinas que también caracteriza a Colombia. En ese deporte era defensa, pero más adelante descubriría que su futuro profesional estaba sobre la bicicleta y no con el balón.

“Tuve un problema en el 2016 serio. A los 18 años pase a la categoría Sub-23, pero un dolor en la rodilla no me dejó seguir. Pensé en bajarme de la bicicleta, pero Gabriel Jaime Vélez me dio confianza todo el año y seguí”, concluyó.