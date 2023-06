Tulio Gómez descartó el primer técnico para el América: “me encanta pero vale 2 millones de dólares”

Más allá de que quedan dos fechas por disputarse en los cuadrangulares semifinales, en América de Cali siguen latentes los rumores por la inminente salida del técnico Alexandre Guimaraes. La eliminación de toda posibilidad de una final puso en aprietos la continuidad del brasileño. Si bien ha manifestado su deseo de seguir, todo apunta a un no rotundo.

Bajo este contexto, un sinnúmero de nombres de técnicos han empezado a llegar al entorno americano. El primero de ellos fue el de Alejandro Restrepo, hombre que actualmente dirige al Pereira y que incluso apuntaron a que tenía conversaciones adelantadas.

Sin embargo, a Restrepo se sumó el del argentino Ricardo Gareca, quien el pasado domingo 4 de junio dejó las toldas de Vélez de Argentina, debido a problemas con la dirigencia.

Bogotá: Partido del cuadrangular del grupo B. América vs Millonarios. Foto: Colprensa, Mariano Vimos Junio 3-23. - Foto: Colprensa. El País

Ante este rumor que tomó fuerza en las últimas horas, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, fue contundente y lo descartó por completo a pesar de que es de su gusto. ¿La razón? Su alto valor de salario.

“Ese DT me encanta, pero es de 2 millones de dólares aproximadamente. Es humo”, dijo el empresario a la información entregada por el periodista Alexis Rodríguez.

Ricardo Gareca, técnico de Perú, confía en alcanzar la clasificación para el Mundial en el partido de vuelta ante Nueva Zelanda. - Foto: Efe / El País

El rumor de Gareca se caen aún más con las palabras del propio técnico, quien en charla con Win Sports aseguró que nadie del club escarlata lo ha llamado.

“Hoy por hoy no he recibido ninguna llamada del América. Recibí una llamada del América cuando me desvinculé de Perú y hablé brevemente con Tulio Gómez, en su momento. Quería hablar de un proceso y saber cómo estaba yo”, sentenció.

Gareca manifestó su amor por el fútbol colombiano, donde tuvo un gran paso en distintos equipos. “Colombia es un país al que le tengo gran cariño, estoy ligado y no me resultaría complicado volver en algún momento a trabajar en el fútbol colombiano”.

Junto a esto, confesó que no era su idea haber arribado de manera tan repentina a Argentina: “Pero bueno, en este interino que eran las negociaciones, que se prologaron porque las selecciones no tenían fechas de eliminatorias, entonces apareció Vélez, un club por el que tengo gran sentimiento”.

“Ellos me dijeron que me necesitaban, pero bueno, los resultados no acompañaron y prefería darle a Vélez esa libertad de situarse como se merece”, dijo sobre su salida hace nada más un par de semanas.

Gareca tenía como prioridad continuar el proceso al frente de los incas - Foto: AFP

¿Qué dice Guimaraes sobre su futuro?

Mientras los rumores siguen en el aire, el mismo técnico salió a hablar de su futuro y dejó un contundente mensaje. En primera medida, Guimaraes aseguró que la continuidad “no depende” de él, pero que siente que hay respaldo por lo laborado en los últimos meses.

“El reconocimiento nacional que ha tenido América en estos quince meses, habiendo logrado lo que se logró, es importante. Que el club ahora, cuando estamos desclasificados, quiera venir con una oferta de continuidad, pues la escucharemos. Yo quiero estar con América, pero no depende de mí. Siento que hay un reconocimiento nacional hacia este resurgir de América”, aseguró el timonel en charla con El País de Cali.

Además de ello, Guimaraes volvió a enfatizar el tema del respaldo y de los diálogos que ha tenido con miembros del club que se han mostrado satisfechos con su rendimiento.

“Lo que he hablado con la secretaría técnica, encabezada por el presidente Mauricio Romero, es tener un compás de espera hasta el final. Por lo menos del área técnica hay un reconocimiento. Ellos han sido una parte importante en la construcción del proceso, desde el semestre anterior y ahora. Esperemos que termine el torneo y a partir de allí ya veremos”, agregó.

Por lo pronto, América de Cali y Guimaraes se enfocan en cerrar con honor la fase de cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El próximo fin de semana, los escarlatas visitarán la ciudad de Medellín para medirse con Independiente Medellín, otro de los equipos que ya están afuera de toda posibilidad de clasificar.