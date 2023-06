Ricardo Gareca despierta la ilusión en América para ser el nuevo DT: “recibí una llamada”

América de Cali no tiene su rumbo claro tras la eliminación de la final del fútbol colombiano ante Millonarios, con quien perdió los últimos dos partidos del cuadrangular B, que le quitaron toda posibilidad de llegar a las últimas dos fechas con alguna chance para pelear.

Lastimosamente, para los rojos, de antemano se sabía que el clásico de su grupo ante los bogotanos no se podía perder si la intención era estar en la final, lastimosamente, no solo cayeron de visitantes sino también de locales, dejando a los azules en solitario en la cima de la tabla de posiciones.

Tras esto, algunas especulaciones sobre la salida del actual entrenador del equipo, Alexandre Guimarães, empezaron a retumbar con mayor fuerza. Una de las informaciones que más tuvo trascendencia, apuntaba a que tras el juego en Bogotá del pasado fin de semana, las directivas había intensificado la búsqueda de entrenador.

Alexandre Guimaraes definiría su futuro con América tras el cierre de los cuadrangulares. - Foto: Getty Images

De candidatos en específico no se ha hablado, más haya de los nombres de Lucas González y Alejandro Restrepo, ambos de la nueva camada de entrenadores que tiene el país. Aunque han tenido buenos rendimientos, la afición ya se ha pronunciado negándose rotundamente a su posible llegada.

Ahora bien, tras demostrar los aficionados cuál sería el perfil de entrenador que les gustaría llegue a suceder a Guimarães, se ilusionaron con las declaraciones de un ídolo de la afición que se ganó un lugar en su corazón durante los años 80, Ricardo Gareca.

En conversación con Win Sports, el exentrenador de Perú confesó que actualmente no se han dado contactos, pero que previamente sí hubo una conversación telefónica: “Hoy por hoy no he recibido ninguna llamada del América. Recibí una llamada del América cuando me desvinculé de Perú y hablé brevemente con Tulio Gómez, en su momento. Quería hablar de un proceso y saber cómo estaba yo”.

Ricardo Gareca estuvo durante dos ciclos mundialistas dirigiendo al combinado de Perú. - Foto: Getty Images

Sobre dicha conversación entregó algunos detalles, dando a conocer en qué momento fue y bajo qué circunstancias: “Le manifesté que iba a esperar a que terminara el Mundial para mirar algunas propuestas que tenía. A partir de ahí estaba abierto a volver a trabajar”.

☀☕ "Al fútbol colombiano le tengo gran cariño, estoy ligado y no me resultaría complicado volver en algún momento a trabajar en Colombia" Ricardo Gareca, entrenador argentino #PrimerToque pic.twitter.com/a96WnINSeC — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 7, 2023

A pesar de que en principio parecía no poderse abrir la puerta a un regreso al FPC, sorprendió al decir: “Colombia es un país al que le tengo gran cariño, estoy ligado y no me resultaría complicado volver en algún momento a trabajar en el fútbol colombiano”.

La ilusión de la afición americana se aumenta aún más, luego de saber que recientemente dejó su puesto en Vélez Sarsfield de Argentina. Sobre dicha experiencia la recuerda positivamente, aun cuando no fue mucho lo que pudo estar al frente de la institución.

Gareca tras salir de Perú, tuvo la opción de ir al seleccionado de Ecuador. - Foto: AFP

Junto a esto, confesó que no era su idea haber arribado de manera tan repentina a Argentina: “Pero bueno, en este interino que eran las negociaciones, que se prologaron porque las selecciones no tenían fechas de eliminatorias, entonces apareció Vélez, un club por el que tengo gran sentimiento”.

“Ellos me dijeron que me necesitaban, pero bueno, los resultados no acompañaron y prefería darle a Vélez esa libertad de situarse como se merece”, dijo sobre su salida hace nada más un par de semanas.

🇦🇷💙 Algunos hinchas de #Vélez se acercaron a la Villa Olímpica para despedir a Ricardo Gareca, quien anunció por conferencia de prensa su salida como entrenador del Fortín.



🐯: "Muy agradecido con todos. Ahora hay que apoyar a #Vélez". pic.twitter.com/KThKIdRr4j — Pablo Szyszko 🇦🇷⭐⭐⭐ (@Pablo_szyszko) June 5, 2023

Para cerrar, no dio falsas esperanzas sobre si llegar al América sea una opción ahora, pero la posibilidad está latente al estar libre de compromisos: “La verdad que no he tenido algo que yo pueda decir, que es concreto desde que me desvincule de Vélez, porque esto fue todo reciente”.

“Estoy como acomodándome nuevamente a esta vida lejos de mi profesión, así que en estos momentos recién estoy procesando el hecho de volver a una rutina fuera del fútbol, aún no se hacía donde iré”, cerró.