Tulio Gómez explota por arbitraje del partido Nacional vs. América: “Acepten la injusticia”

La falta previa de Felipe Aguirre sobre Facundo Suárez, la mano en el área del argentino, la tarjeta que no le sacaron a Jhon Duque y la no expulsión a Andrés Salazar por juego brusco y grave, que desencadenó en la fractura de Iago Falque, dejaron dudas sobre el arbitraje de Wander Mosquera en el Atanasio Girardot en el juego de Nacional vs. América el jueves.

Terminado el compromiso, las polémicas y el folclore entre los equipos lo puso sobre la mesa el América de Cali. “Un resultado para analizar VARias cosas”, escribieron en Twitter.

Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali, cuenta con varios negocios en la capital del Valle. - Foto: Instagram: @tulioagomezg

NAC 🆚 AMÉ [2-1]

|90+4’ ⏱| Un resultado para analizar VARias cosas. #NACxAMÉ pic.twitter.com/1nbofbNADJ — América de Cali (@AmericadeCali) May 5, 2023

Nacional respondió una hora después recordando el paso de América por la B. Trino que desapareció la mañana de este viernes.

Mientras @AmericadeCali salio a respaldar a @nacionaloficial cuando su hinchada lo puso contra las cuerdas, @nacionaloficial sale a burlarse despues de un juego con todas las polémicas del mundo. La grandeza se debe demostrar mas alla de los titulos. pic.twitter.com/NZgjNiXOzu — Julian Tellez (@julitellez9) May 5, 2023

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la interacción del máximo accionista del América, Tulio Gómez que citó un trino del analista arbitral José Borda, de Caracol Radio.

“No era penal. En Nacional y América. El árbitro Mosquera ante llamado del VAR pitó penal por mano de Suárez, pero lo que no vio fue que la posición de la mano se dio porque Aguirre del verde se apoyó sobre el hombro. No era penal, era falta a favor del América”, indicó el analista.

Tulio citó su concepto y dijo: “Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final” - Marcelo Bielsa”.

El tweet borrado en la cuenta oficial de Atlético Nacional - Foto: Twitter @nacionaloficial

Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final." - Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/2z62Ktik7M — tulioagomez (@tulioagomez) May 5, 2023

El directivo, también le dio RT a un trino de Carlos Antonio Vélez en el que opinó.

“Lamentamos la lesión de Falque. Mosquera, el árbitro, fue al VAR. Pensamos que era para revisar la violenta falta de Salazar pero !Ohhhh sorpresa! Penal a favor de Nacional. La jugada en la que Aguirre se apoya, es clara infracción sobre Suárez. Era falta ofensiva. Doble error. Un juego entre dos grandes merece un arbitro grande.. no un “nuevon”, dijo el director de Planeta Fútbol.

Lamentamos la lesión de Falque. Mosquera,el árbitro, fue al VAR .. pensamos q era para revisar la violenta falta de Salazar pero Ohhhh sorpresa! Penal a favor de @nacionaloficial. Jugada en la q Aguirre se apoya en clara infracción sobre Suárez. Era falta ofensiva.Doble error. Un… pic.twitter.com/x0A02C1qTd — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 5, 2023

Mauricio Romero, presidente del América confirmó que se quejaron mediante una carta a la Dimayor.

“Muy triste lo que pasó ayer. Más allá del resultado, el tema de Iago. Venía aportando mucho y apoyarlo, operarlo lo antes posible y que esto siga.”, dijo sobre el 10 del volante escarlata y agregó:

“Venía en un gran momento y es una lesión muy dura y complicada. Hace parte de lo que se expone el jugador. Esperamos tener la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente”, confirmó el presidente y concluyó contando en los ´dueños del balón´ de RCN que las quejas formales del arbitraje no han prosperado mucho en la comisión arbitral.

“Ya hemos enviado dos quejas que no nos han contestado. Haremos lo que el reglamento nos permite a hacer. Soportado en imágenes y videos, no nos ilusiona que pase algo y ya son muchas veces las que pasan lo mismo. Cada situación es distinto y quejarse cada partido es incómodo. Pero deberían revisar en mejora del fútbol.”, finalizó.

Falque subió una historia en la madrugada para agradecer el apoyo de los hinchas - Foto: Instagram @iagofalque10

“En ningún momento hubo mala intención”: Andrés Salazar, de Atlético Nacional, sobre la lesión de Iago Falque, el talentoso jugador del América

Al minuto 33, Iago Falque, el 10 de América de Cali, salió lesionado del partido contra Atlético Nacional. Una falta de Andrés Salazar al volante obligó al cambio por Adrián Ramos.

Tres minutos antes, el creativo estaba intentando llegar al área rival y el lateral izquierdo del verde paisa, en una disputa por el balón tras un contragolpe del escarlata, le pegó una patada en la tibia.

El jugador español salió con evidentes muestras de dolor tras permanecer tendido en el piso por un largo rato. El árbitro el compromiso, Wander Mosquera, pidió la entrada de los médicos que lo atendieron y tuvieron que pedir ayuda de la Cruz Roja.

Andrés Salazar, lateral de Nacional se pronunció sobre la lesión de Falque - Foto: @salazarandres.11

Falque fue retirado en camilla con las manos en su cara. Su rival solamente recibió tarjeta amarilla.

El juvenil que estará con la selección sub-20 en el Mundial en Argentina se pronunció en redes sociales.

“Es una lástima la lesión de lago. Ojalá pueda conversar con él y expresarle que en ningún momento hubo mala intención. Como jugador y colega, espero se recupere pronto porque esto es lo que disfrutamos”, aclaró en su Instagram oficial.