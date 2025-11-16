Ucrania sueña con el Mundial 2026 y atormenta a Islandia: remezón en las eliminatorias de Europa

Este domingo, 16 de noviembre de 2025, Ucrania e Islandia se vieron en un duelo fundamental por el grupo D delas eliminatorias europeas al Mundial 2026. El compromiso acabó 2-0 a favor de los ucranianos.

Así las cosas, hubo un remezón el el grupo D de las eliminatorias europeas. Con ese triunfo, Ucrania se metió a los playoffs del Mundial 2026, y por el lado de Islandia se quedaron en el tercer puesto y sin chances.

Francia obtuvo el cupo directo de la zona luego de sumar 16 puntos. Segunda quedó Ucrania con 10 unidades. Islandia (7) y Azerbaiyán (1) quedaron eliminadas.

Más de las eliminatorias europeas: Portugal se metió tras aplastante goleada y a Irlanda se le hizo el milagro

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al repechaje.

Portugal también se aseguró su clasificación al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30′, 41, 81′) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3′ de penal, 51′, 72′ de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7′), Gonçalo Ramos (21′) y Francisco Conceicao (90+2′), mientras que Eduard Spertsyan (18′) empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.

En Budapest, los locales se adelantaron rápidamente, con un tanto de Daniel Lukacs (3′), y volvieron a ponerse por delante antes del descanso con diana de Barnabas Varga (37′) tras el empate provisional de Troy Parrott (15′, de penal).

El atacante del AZ Alkmaar neerlandés, héroe ya con dos dianas contra Portugal, fue el protagonista absoluto en el Puskas Arena, empatando en el minuto 80... y dando la victoria definitiva a Irlanda en el 90+6′, durante la última acción del partido.

El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.