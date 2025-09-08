Último anuncio de la Selección Colombia, a horas de jugar contra Venezuela, a domicilio, por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado patrio ya aterrizó en Maturín para afrontar el cotejo ante el equipo del país vecino. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió fotos de algunos jugadores de la Selección en el arribo a suelo venezolano.

Antes de emprender el viaje, en la ciudad de Barranquilla, Colombia realizó un entrenamiento. “Los convocados, junto con el cuerpo técnico, finalizaron sus entrenamientos en Barranquilla el día de hoy, lunes 8 de septiembre, en la Sede Deportiva de la FCF”, señaló la misma federación.

“La sesión se llevó a cabo entre las 9:00 y las 10:30 de la mañana, comenzando con un calentamiento que incluyó ejercicios de coordinación y velocidad. Posteriormente, se realizaron rondos”, añadió.

La práctica de la Selección Colombia terminó con el plan de partido y con ensayo de acciones de pelota quieta. En el duelo vs. Venezuela se podrá evidenciar si se preparó alguna jugada en especial.

“En horas de la tarde, el combinado nacional se trasladó a la ciudad de Maturín, aterrizando en territorio local sobre las 4:30 p.m.”, sentenció la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Siguiendo con temas de la Selección Colombia, el lateral derecho Santiago Arias, que fue titular contra Bolivia en el Metropolitano, habló ante los medios de comunicación.

“Durante una eliminatoria se viven muchas cosas. He tenido lesión, he estado por fuera, otras veces en tribuna, otras veces jugando, todas las emociones cambian, pero el objetivo es apoyar si estás afuera y si estás adentro, aportar la experiencia que has conseguido durante toda tu carrera”, dijo.

Santiago Arias con la tricolor. | Foto: Getty Images

“Son tres ya y las tres han sido diferentes emociones únicas, cada vez que he ido a un Mundial ha sido como la primera vez, esta no ha sido la excepción y aparte que ahora tengo tres hijos que lo han disfrutado al máximo y por los cuales todos luchamos, por nuestras familias, es un orgullo inmenso volver a llevar a la Selección a un Mundial”, añadió sobre los Mundiales que ha tenido con la tricolor.

El portero Camilo Vargas, habitual en la titular del argentino Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa y palpitó el cotejo contra Venezuela en Maturín.