Titular de Selección Colombia se destapa sobre el Mundial 2026: “Ahora tengo más oportunidad”

El portero Camilo Vargas, habitual titular en la Selección Colombia, se destapó y habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de estar en otra Copa del Mundo con la tricolor.

Aunque nunca ha jugado de manera oficial, pues solo ha sido suplente, Vargas comentó que tiene más oportunidad para ser inicialista en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

“Por más que no tuve la participación en un Mundial, siempre me hicieron sentir parte del grupo y estar en la Selección y en un grupo mundialista, fue un momento especial para mí y mi carrera, independientemente que en ese momento no pude actuar“, dijo.

“Ahora tengo más oportunidad, pero todavía falta mucho, debemos seguir trabajando para obtener el cupo”, agregó, sin rodeos, el exjugador de Independiente Santa Fe.

Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia para estas eliminatorias. | Foto: AFP

El puesto de arquero titular en el Mundial, Vargas lo peleará con Kevin Mier, Devis Vásquez, Álvaro Montero y David Ospina. Habrá que esperar para conocer si en el certamen orbital Vargas se impone y es el titular de la Selección.

Sobre la clasificación al Mundial 2026, tras vencer a Bolivia en Barranquilla, se pronunció también el portero de 36 años, que milita desde hace años en Atlas de México.

“Contentos por haber alcanzado el objetivo, pero somos conscientes que todavía nos queda un partido de eliminatorias, la consigna y la meta es quedar en lo más alto posible de la tabla de posiciones”, manifestó, en palabras recogidas por As Colombia.

Camilo Vargas también hizo referencia al enfrentamiento con Venezuela, de este martes 9 de septiembre, por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

Camilo Vargas con la tricolor. | Foto: AFP

“Sabemos de la necesidad que tiene Venezuela de buscar el resultado, nosotros tenemos que potenciar nuestras virtudes, siempre de local o visitante vamos a buscar el partido, nos gusta poner nuestras condiciones para sacar esa diferencia que nos puedan dar tres puntos”, señaló.

“Durante este proceso, en la eliminatoria no obtuvimos los puntos que merecíamos, sobre todo por como se dio y por el nivel de todas las selecciones y la consigna siempre es poner a la Selección en lo más alto, queremos comenzar de gran manera la transición de cara al Mundial”, continuó.