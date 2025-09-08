Suscribirse

Titular de Selección Colombia se destapa sobre el Mundial 2026: “Ahora tengo más oportunidad”

Este jugador es de total confianza del entrenador Néstor Lorenzo.

Redacción Deportes
9 de septiembre de 2025, 12:33 a. m.
Nómina de la Selección Colombia, ante Paraguay, en la última fecha eliminatoria.
Selección Colombia en eliminatorias. | Foto: Getty Images

El portero Camilo Vargas, habitual titular en la Selección Colombia, se destapó y habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de estar en otra Copa del Mundo con la tricolor.

Aunque nunca ha jugado de manera oficial, pues solo ha sido suplente, Vargas comentó que tiene más oportunidad para ser inicialista en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: Santiago Arias reveló lo que “nadie” ha hecho en la Selección Colombia: “lo he tenido claro”

“Por más que no tuve la participación en un Mundial, siempre me hicieron sentir parte del grupo y estar en la Selección y en un grupo mundialista, fue un momento especial para mí y mi carrera, independientemente que en ese momento no pude actuar“, dijo.

Ahora tengo más oportunidad, pero todavía falta mucho, debemos seguir trabajando para obtener el cupo”, agregó, sin rodeos, el exjugador de Independiente Santa Fe.

Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia para estas eliminatorias.
Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia para estas eliminatorias. | Foto: AFP

El puesto de arquero titular en el Mundial, Vargas lo peleará con Kevin Mier, Devis Vásquez, Álvaro Montero y David Ospina. Habrá que esperar para conocer si en el certamen orbital Vargas se impone y es el titular de la Selección.

Sobre la clasificación al Mundial 2026, tras vencer a Bolivia en Barranquilla, se pronunció también el portero de 36 años, que milita desde hace años en Atlas de México.

Contexto: Leo Messi y Luis Díaz: Fifa los confronta a un día de la última fecha por Eliminatorias

“Contentos por haber alcanzado el objetivo, pero somos conscientes que todavía nos queda un partido de eliminatorias, la consigna y la meta es quedar en lo más alto posible de la tabla de posiciones”, manifestó, en palabras recogidas por As Colombia.

Camilo Vargas también hizo referencia al enfrentamiento con Venezuela, de este martes 9 de septiembre, por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

El portero colombiano Camilo Vargas controla el balón durante un entrenamiento en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 24 de marzo de 2025. Colombia se enfrentará a Paraguay en un partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 25 de marzo de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
Camilo Vargas con la tricolor. | Foto: AFP

“Sabemos de la necesidad que tiene Venezuela de buscar el resultado, nosotros tenemos que potenciar nuestras virtudes, siempre de local o visitante vamos a buscar el partido, nos gusta poner nuestras condiciones para sacar esa diferencia que nos puedan dar tres puntos”, señaló.

“Durante este proceso, en la eliminatoria no obtuvimos los puntos que merecíamos, sobre todo por como se dio y por el nivel de todas las selecciones y la consigna siempre es poner a la Selección en lo más alto, queremos comenzar de gran manera la transición de cara al Mundial”, continuó.

Contexto: Inteligencia artificial sentenció el Colombia vs. Venezuela: presagió ganador y marcador final

Por último, afirmó que el juego vs. Bolivia, que quedó 3 a 0, fue el mejor compromiso de las eliminatorias. “Todos los partidos tienen su complejidad, pero siempre he dicho que con el paso de los partidos, el mejor siempre fue el último, el que te da la oportunidad de clasificar, de lograr ese cupo tan anhelado. Me quedo con el último partido que nos dio la posibilidad de lograr el cupo mundialista”, terminó.

