La mala salida del arquero, la definición de Ever Valencia y el relato configuran la ecuación perfecta que ya se hizo viral en redes.

Video: absurda jugada del Huila vs. Medellín es favorita al ‘blooper del año’ en la Liga Betplay

Independiente Medellín consiguió tres puntos de oro en su visita al estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. El conjunto ‘poderoso’ remontó un resultado adverso frente al Atlético Huila y con un gol agónico en el tiempo de descuento se impuso para entrar directamente en el grupo de los ocho clasificados a cuadrangulares de la Liga Betplay.

A pesar de la alegría por el resultado, no todo fue fiesta para el DIM, pues la victoria le costó más de lo esperado ante un cuadro opita que se empieza a hundir en el fondo de la tabla.

Los huilenses arrancaron ganando a los 3 minutos con un tanto de Leonardo Escorcia, pero Medellín se fue ganador al descanso gracias a la efectividad de Diber Cambindo y Felipe Pardo, ambos con asistencia de Miguel Monsalve, quien se perfila a ser uno de los indiscutibles en la convocatoria de la Selección Colombia para el próximo Mundial Sub-20.

Leonardo Escorcia marcó doblete en la derrota del Huila - Foto: DIMAYOR

Felipe Pardo celebrando su gol en Neiva - Foto: DIMAYOR

En el segundo tiempo, el cuadro local volvió a poner igualdad en el marcador, otra vez por medio de Escorcia, que parecía sentenciar la repartición de puntos. Con lo que no contaban era que el Medellín iba a encontrar la puerta del gol al 91, decretando que los tres puntos se iban con destino a la capital antioqueña.

Lo curioso es que la victoria pudo ser más sencilla para el ‘poderoso’, pues al minuto 48 gozó de una oportunidad clara de gol como consecuencia de un insólito error del portero Jhon Alexander Figueroa, que se confió en su defensor y salió mal al encuentro de la pelota.

Pero lo insólito no paró ahí, pues la definición de Ever Valencia, delantero del DIM, no fue la mejor y la estrelló, debajo del arco, contra el horizontal, desaprovechando una oportunidad clarísima de haber puesto el marcador 3-1 en el arranque de la segunda mitad.

A tal punto llegó el fallo de Valencia que el relator del partido, Javier Fernández, dio por hecho que la pelota había ingresado. “¡Gol del Medellín! Ah que no, que juegue, que la pelota no entró”, fueron las palabras del ‘Cantante del gol’ en plena transmisión de Win Sports.

Directo a los 8

Afortunadamente, para el Medellín y para el propio Ever Valencia, el resultado fue positivo para meterse en la conversación de los aspirantes a ingresar a los cuadrangulares finales.

David González, técnico del conjunto antioqueño, felicitó a sus dirigidos por creer hasta el final en la victoria. “Desde que llegamos acá llegamos con el objetivo de venir a sumar los tres puntos. Cuando iniciamos el ciclo de esta semana, el sábado, teníamos en mente conseguir los seis puntos y quedó demostrado esta noche”, dijo en rueda de prensa.

González admite que “se sufrió un poco” en el segundo tiempo después del empate de Escorcia, pero el DIM tenía los argumentos para vencer al Huila. “Hubo un poco de desespero por tratar de conseguirlo, pero al final se nos da ese premio y estamos contentos”, declaró.

Medellín consiguió una victoria clave para entrar a los cuadrangulares - Foto: DIMAYOR

Para el técnico fue sorpresivo ese gol en contra a los 3 minutos, pero culpó a una ‘jugadita’ aplicada por los encargados de la cancha. “Hicimos el calentamiento en la cancha y la cancha estaba seca. Cuando salimos a jugar el partido resulta que todos los jugadores se empezaron a caer porque tenían los guayos que no eran, me imagino que fue porque mojaron la cancha”, explicó.

“Los muchachos apunta de fútbol y de poderse acomodar y acoplar en la cancha, tomaron el control del partido, metimos al Huila dentro de su cancha y conseguimos los goles. El objetivo era ganar, antes venir a Neiva y sacar un empate se celebraba, eso ya no existe, ahora nosotros venimos y tenemos que ganar porque es nuestro objetivo”, finalizó.