Video: Ángel Di María se hizo viral con estremecedora dedicatoria a su hija hospitalizada

Juventus consiguió el paso a los octavos de final de la Europa League gracias a una noche soñada de Ángel Di María. El argentino marcó triplete en la casa del Nantes y sentenció la victoria en el global con un contundente 4-1 que les permite continuar a paso firme en el torneo internacional.

A los 5 minutos llegó la primera anotación del ‘Fideo’ con un espectacular remate de zurda que se clavó en el ángulo. A los 20′ marcó el segundo desde el punto penal y a los 78 selló su hat trick gracias a un rebote en el área que definió de cabeza al primer palo.

Ángel Di María haciendo su popular celebración con un corazón - Foto: AP

Aunque el primero se puede catalogar como el más bonito de todos, para Di María cobró sentido especial el penal, pues fue dedicado especialmente a su hija Pía, que se encuentra internada en un hospital. “Se lo había dicho. Papá le iba a dedicar un gol. Las amo”, publicó el argentino en sus historias, republicando el video de su esposa y madre de sus dos hijas, Jorgelina Cardoso.

Esta vez los padres de Pía no han informado las causas de esta nueva hospitalización, sin embargo, cabe recordar que durante el Mundial de Qatar 2022, en horas previas a la final ante Francia, el ‘Fideo’ tuvo que salir de concentración para llevarla a un centro médico por intensos picos de fiebre que no pudieron controlar en el hotel.

Afortunadamente, la salud de la pequeña de 4 años se recuperó y lo acompañó a levantar el título en el estadio de Lusail el 18 de diciembre de 2020. En aquel partido, Di María también marcó y se lo dedicó a su familia, con la que posó minutos después ya como campeón del mundo.

Di María junto a su familia luego de levantar la Copa del Mundo - Foto: Instagram @angeldimariajm

Valiente gracias a sus hijas

Di María es padre de dos niñas, Pía, la menor que se encuentra con algunos quebrantos de salud, y Mía, con la que también le tocó pasar momentos difíciles en sus primeros meses debutando como papá.

El ‘Fideo’ estuvo a punto de perder a su hija mayor que nació prematura.” Mía estaba casi muerta, era un 70/30. Le metió para adelante, siguió luchando, peleó y peleó. Nada, creo que esas cosas fortalecen, hacen pensar, cómo voy a dejar la Selección o jugar porque me lesione”, contó el jugador de la Juventus en entrevista con Olé luego del título en Qatar.

“Mi hija me enseñó a pelearla, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés. Siempre recordamos lo mismo, cómo vamos a bajar los brazos y dejar de creer si nuestra hija luchó por su vida y gracias a Dios hoy está mejor que nunca”, sentenció.

Di María disfruta de sus últimos años como profesional - Foto: AP

Argentina llegó como uno de los favoritos al Mundial, pero Di María presentía que las cosas iban a ir mucho más lejos, incluso cuando todo parecía derrumbarse con los dos goles de Mbappé en la final. “Se me caía el mundo, sentí que se nos iba. Por un lado, sentía cuando hablábamos con los chicos que se nos iba. Pero por otro no, que yo hice un gol. Y en cada final que hice un gol, no la perdimos, entonces pensaba ‘no podemos perder’. Estaba con eso en la cabeza”, contó el Fideo.

Después de la final, su esposa publicó un chat la noche antes de levantar la copa en el que aseguraba que la iban a ganar. “Lo había sentido en la Copa América anterior que ganamos, esa misma noche. Sabiendo que no jugaba y de la nada a Leo (Scaloni) se le ocurrió meterme de titular con Brasil y lo supe por la mañana. Le había mandado un mensaje parecido, con Italia hice lo mismo y ahora el de la final”, recordó.