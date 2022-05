Video | Benzema le baja los humos a Mbappé: “es más importante la final del sábado”

El delantero del Real Madrid no quiso entrar en más polémica sobre la renovación de su compatriota con el PSG.

La renovación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain, sigue generando reacciones. Después de una corta rueda de prensa al lado del presidente Nasser Al-Khelaifi, el delantero francés aceptó un par de entrevistas en los medios internacionales y dejaron más dudas sobre las razones de su decisión, recordando que desde hace varios meses tenía negociaciones adelantadas con el Real Madrid.

“El sueño nunca se acaba”, manifestó Mbappé cuando le preguntaron si ya descartaba totalmente la opción de jugar en el conjunto merengue del que se ha proclamado hincha desde su niñez. “Ahora firmé un contrato por tres años, pero no se sabe que sucederá en el futuro”, remató en unas declaraciones a la BBC, que ya han hecho ‘eco’ en España.

Y es que la decisión de quedarse en París no solo tomó por sorpresa a sus compañeros de equipo, sino también a los del Real Madrid, que pensaban tenerlo en el vestuario la próxima temporada. Karim Benzema, amigo cercano de Kylian, decidió dejar el tema a un lado para no entrar en polémica a días de disputar la final de Champions League frente al Liverpool.

“Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado una final, no es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas”, lanzó el atacante en una entrevista para Movistar+, en la que le preguntaron si quería escuchar las explicaciones de Mbappé, cuando estuvieran juntos la próxima semana en la selección francesa para disputar los partidos de la Nations League.

Karim manifestó que prefiere no hablar, aunque dice que no está molesto porque su compatriota haya decidido seguir en el PSG. “No estoy enfadado, solo te digo que estoy concentrado en la final de Champions League, que es más importante que escuchar otra cosa”, terminó.

¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

Ese mensaje de aislarse del mundo y poner toda la mente en el duelo ante el Liverpool ha calado fuerte en el Real Madrid, desde Carlo Ancelotti, hasta varios de los jugadores, han emitido declaraciones sobre lo que viene este fin de semana.

Thibaut Courtois coincidió en que “tenemos que hablar únicamente de la final, tenemos ganas de jugar y ganarla. Nosotros tenemos a los mejores aquí en el vestuario del Madrid y eso es lo que nos interesa”.

“Cada jugador tiene su manera de elegir y sus decisiones, nadie se puede meter en la cabeza de otro jugador. Yo me estaba muriendo hace años por venir al Real Madrid antes de fichar y yo sé lo especial que es jugar en el Real Madrid. Solo hay que ver las remontadas que hemos tenido en el Bernabéu para ver qué es el Real Madrid, pero creo que si no estás aquí no sabes realmente lo que es el Real Madrid”, apuntó el guardameta belga.

Ancelotti se mantuvo por la línea de no opinar de jugadores que no pertenezcan al vestuario del cuadro blanco. “Está bastante claro para nosotros pensar en lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, tenemos respeto a todos y a sus decisiones y las de sus clubes. Tenemos que hacer nuestro trabajo y es simple en lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final”, dijo.

Estas declaraciones marcan el final de la polémica en cuanto al Real Madrid se refiere, pues la dirigencia de Florentino Pérez ya se encuentra buscando alternativas para potenciar la nómina y buscar más títulos en la próxima temporada, no sin antes prepararse a fondo para lograr su decimocuarta corona a nivel europeo.