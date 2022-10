Video | El boxeador Luis Quiñones recibió sentido último adiós en su natal Barrancabermeja

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento del boxeador colombiano, Luis Quiñones, el mundo del deporte y en general el país se han sumido en una profunda tristeza por lo ocurrido, entendiendo que el joven deportista partió del mundo terrenal haciendo lo que le apasionaba hacer.

Desde allí, diversas reacciones se han dado y a su vez, se esperaba que el cuerpo fuera trasladado al departamento de Santander, más específicamente a la ciudad de Barrancabermeja, donde familiares y amigos le darían el último adiós. Dicho acto se llevó a cabo durante este domingo -2 de octubre-, dejando algunos testimonios de sus seres queridos para el recuerdo.

“Mi hermanito era el mejor hermanito del mundo, era sencillo, amable, respetuoso. Se ganaba el corazón de muchas personas con su sonrisa y con su forma de ser tan linda”, expresó la hermana del boxeador, Mayra Quiñones.

Sentido homenaje rindieron amigos y familia a Luis Quiñones en su último adiós. El boxeador fue sepultado en su natal Barrancabermeja, en Santander. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ecoqn3igLq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 3, 2022

Harold Durán, amigo del deportista también dio su testimonio en los noticieros de Caracol Televisión: “Entregaba de él mucho y daba mucho hacia los demás. Una persona que al hablar con él, volvía a nacer como ese amor hacia el deporte”.

Jhon Hernández, mánager del boxeador santandereano que vivió de cerca la carrera del deportista, también se pronunció diciendo: “Nos duele en el alma que Pantallita haya tenido este triste final. Él estaba muy optimista, él estaba tan seguro de sus sueños, de sus metas, estaba bien preparado. Él más que nadie deseaba esta pelea y cosas de Dios”.

La Iglesia Cuadrangular de Barrancabermeja fue la que acogió los homenajes, en donde los cánticos a su ataúd, oraciones y plegarias no faltaron entre la multitud que alcanzó a ser de más de cien personas.

A esta hora familiares y amigos del boxeador Luis Quiñones le dan el último adiós en Barrancabermeja, su tierra natal. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/yj8fW5kJW7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2022

José Muñoz con quien Luis Quiñones mantuvo la pelea el pasado fin de semana, escribió una sentida carta en la que le dedicó palabras a su compañero: “Nunca imaginé este momento porque siempre abrigué la esperanza de que pudieras superar esa difícil situación. Lastimosamente no fue así. Y aunque sé que ahora estás con Dios, quisiera que estuvieras aquí junto a tu familia y todos los que te conocimos”, lamentó

Asimismo, el boxeador que debe continuar en vida con su carrera deportiva, pidió a Quiñones que le ayudara de aquí en adelante, ya que es consciente de que lo que viene para su futuro no será nada sencillo: “Quizá nadie alcanza a dimensionar el dolor que me genera tu partida. Sé que vendrán tiempos difíciles, y por eso desde mi corazón te pido que me ayudes y me guíes en este difícil camino”.

Por otra parte, Muñoz en el texto que le dedica a Quiñones, también le expresa que su partida será motivo de inspiración para seguir con su carrera: “Mi compañero, mi amigo, te prometo que serás mi motivación para seguir adelante y lograr mis sueños, esos mismos que durante mucho tiempo compartimos”.

El boxeador barranqueño Luis Quiñónez fue intervenido en una clínica de #Barranquilla, luego del k.O que recibió en su pelea x la categoría 140 libs en la que fue noqueado por su rival José Muñoz, minutos después abandonaba el cuadrilátero en camilla inconsciente. pic.twitter.com/hatj4yJBjG — DANIEL BARBA (@DAJEBA) September 25, 2022

En otra parte de la comunicación, extiende un fraternal saludo a la familia del fallecido, con un mensaje sincero en el que recalca que: “Le extiendo todo mi cariño y consideración en este momento tan duro, tan difícil. Sepan que cuentan con mi apoyo y el de mi familia incondicionalmente. De lo más profundo de mi corazón deseo que Dios les fortalezca y bendiga”.

Para finalizar, cierra con un comentario que denota sale de lo más profundo de su corazón, donde le señala a Quiñones: “Eternamente estarás en mi mente y en mi corazón, Luis. Hasta pronto, guerrero”.