Video | Ella sería la desconocida pareja de Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia femenina

Linda Caicedo se convirtió en la gran figura del fútbol colombiano en lo corrido del 2022, pues fue subcampeona de la liga colombiana con el Deportivo Cali y se consolidó en las diferentes divisiones de la Selección Colombia femenina. Esto hizo que fuera nominada al premio de mejor jugadora del año en los Globe Soccer Awards.

Primero, brilló en julio en la Copa América 2022 que se organizó en las ciudades de Armenia, Cali y Bucaramanga. En ese torneo quedó subcampeona y fue elegida como la mejor jugadora.

Después, en agosto, la Selección femenina sub-20 llegó hasta los cuartos de final del Mundial de Costa Rica, con Linda entre sus convocadas; y el pasado 30 de octubre la Tricolor alcanzó el subcampeonato del Mundial sub-17 que se llevó a cabo en India. En ese último, la atacante caleña se quedó con la Bota de Bronce, con cuatro anotaciones y también recibió la distinción a la segunda mejor jugadora, solo por debajo de la española Vicky López, mediocampista de la selección campeona.

Gracias a sus actuaciones en cada uno de los partidos, a sus 17 años de edad entró en el listado de nominadas al Globe Soccer Awards en la categoría de mejor jugadora del año. El 20 de octubre apareció entre las futbolistas por las que el público podía votar, para avanzar ―el 3 de noviembre― a las 10 finalistas.

Al final, el pasado 17 de noviembre, en la ceremonia de premiación en el Madinat Jumeirah Resort de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), se confirmó que Linda quedó en el segundo lugar, siendo solo superada por la española Alexia Putellas, quien este año también se quedó con el Balón de Oro.

Sin duda alguna, la futbolista de la Selección Colombia se perfila a ser una de las mejores del mundo y su saltó al exterior estaría cantado para el año 2023.

Y mientras se define su futuro, Linda Caicedo estaría muy feliz disfrutando de unas merecidas vacaciones y de las festividades de fin de año junto a sus seres queridos. Entre esas personas con las que comparte su tiempo libre estaría una misteriosa mujer, pues la jugadora no la muestra en sus redes sociales.

En las plataformas digitales se hizo viral un video en el que aparece Linda con la que sería su novia, pues sus muestras de cariño así lo confirmarían. Las imágenes corresponden a una cuenta de TikTok de una mujer de la que poco se conoce.

“La importancia de la mujer en Colombia”

La capitana y goleadora de la Tricolor no se conforma, quiere ‘comerse al mundo’ y romper con estereotipos sobre la mujer. La influencia de la jugadora ha ido más allá de las canchas, pues tiene como objetivo traspasar fronteras y cambiar vidas. Así por lo menos lo dio a conocer en el podcast ¿Hacia dónde vamos?, donde exaltó la labor, no solo suya, sino también de sus compañeras en la Selección.

“Desde pequeña soñé con estar en lo alto, siento que no he logrado todos los sueños y metas, pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona”, dijo de entrada la futbolista del Deportivo Cali.

En cuanto al fútbol femenino, Linda aseguró que este “va en un crecimiento importantísimo, siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí, sino para todas mis compañeras, esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante”.

Finalmente, Linda adjudico gran parte de sus crecimiento como profesional al Deportivo Cali, equipo con el que quedó subcampeona en Colombia. “A mí el fútbol me ha hecho crecer mucho en valores, a aprender a ganar, pero también a perder; con mi llegada al Deportivo Cali aprendí por ejemplo a ser persona, antes que ser futbolista, algo que tengo en claro para mi vida”, concluyó.