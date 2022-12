Video | En medio del festejo, hincha mexicano quiso tener un detalle con los jugadores de Argentina en Qatar 2022; lo insultaron y se burlaron de él

La algarabía de los jugadores de Argentina fue total desde que se consagraron como campeones del Mundial Qatar 2022 al derrotar a Francia, en la que muchos se atrevieron a bautizar como la mejor final en la historia de los mundiales.

Un bus los esperó afuera del estadio de Lusail para llevarlos en una caravana por las principales calles de Doha y así celebrar con los aficionados que se encargaron de seguirlos hasta tierra árabe para verlos levantarse con el trofeo.

En medio de la rodada, un hincha mexicano que también es fan de la albiceleste quiso acercarse a la Scaloneta para tener un gesto con los campeones del mundo; el hombre, quien corrió, por algunos metros, junto al bus que llevaba a los dirigidos por Lionel Scaloni, de manera desinteresada intentó regalarles el popular sombrero de mariachi que los identifica en el mundo.

Pese a su esfuerzo, lo único que recibió de los argentinos fue burlas; en uno de los videos donde quedó registrada la acción se escucha, sin poder identificar de quien se trata, a uno de los campeones insultarlo y pedirle que le dé su presente a Guillermo ‘Memo’ Ochoa, arquero de la selección manita.

“¿Qué quiere ese hijo de puta? Chúpame la pija. Dáselo a Memo Ochoa”, fue el insulto que le lanzaron al mexicano desde el bus en el que se movilizaban por la capital catarí.

“Aquí está otro video lamentable y polémico. Un mexicano corría para alcanzar a la selección Argentina y regalarles un sombrero de charro. Algunos futbolistas insultaron feo al aficionado mexicano. Obviamente, no aceptaron el sombrero”, trinó alguien que logró capturar el momento de la transmisión en vivo que realizaban los campeones del mundo.

Aquí está otro video lamentable y polémico. Un mexicano corría para alcanzar a la #SeleccionArgentina y regalarles un sombrero de charro. Algunos futbolistas insultaron feo al aficionado mexicano. Obviamente no aceptaron el sombrero. #Qatar2022 #FIFAWorldCup #Messi𓃵 🇲🇽🇦🇷🇶🇦😡⚽️ pic.twitter.com/xup5lfZott — juanbeto 🏳️‍🌈🇲🇽❤️ (@JuanbetoN) December 19, 2022

El Dibu Martínez también celebró de forma vulgar

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien fue protagonista en una nueva tanda de penales, esta vez en una final del Mundial, contra Francia (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) y deteniendo el lanzamiento de Kingsley Coman.

“Era el destino sufrir”, dijo nada más terminar el encuentro.

“Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después”, recordó Emiliano Martínez, que forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

“Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como este. No tengo palabras”, confesaba emocionado el arquero de la albiceleste.

“Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal, pero después hice todo bien”, analizó el ‘23′ de Argentina, de nuevo vital en el triunfo de los suyos.

En el momento de dedicatorias, el arquero apuntó “a mi familia, a mi nene”. Y recordó: “Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos”.

Pese a sus palabras, el gesto vulgar del Dibu Martínez en plena celebración del campeonato de la Copa del Mundo, el que lo catapultó para mal en las redes sociales, donde lo tildan de obsceno, machista y terrible.

Además, en el camerino, según uno de los tantos videos que rondaron en redes sociales, el polémico arquero cantó una canción y allí se refirió al francés Kylian Mbappé.

- “Un minuto de silencio...”

- “Shhhhhhhh”

- Dibu Martínez: “Para Mbappé que está muerto”.

Así, las palabras de Martínez fueron registradas y no cesa la controversia.

Dibu Martínez debutó con la selección de Argentina el 4 de junio 2021, y en poco más de un año se convirtió en el guardián absoluto de la albiceleste, siendo campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y ahora la Copa del Mundo.