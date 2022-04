Video | James Rodríguez, ¿el nuevo conductor del Al Rayyan?

En las últimas horas, James Rodríguez ha generado un gran revuelo en Catar tras su ausencia en el juego del viernes entre Al Rayyan con Istiklol Dushanbe, por la Champions League asiática.

En primera medida, desde dicho país se aseguró que su no presencia en el campo del juego se debió a una lesión muscular, lo cual alertó al cuerpo médico del equipo que prefirió guardarlo para el segundo juego de dicho torneo, que se llevará a cabo este lunes ante Al Hilal.

Sin embargo, esto fue desmentido este domingo por el propio club. En vista de la polémica que se generó por la ausencia de James, Al Rayyan hizo una publicación en su perfil oficial de Instagram en la que se puede ver al centrocampista entrenando. “Al-Rayyan inicia preparativos para enfrentar a Al Hilal”, dice el post en el que es posible ver al colombiano, al parecer, sin ninguna complicación física.

No obstante, la duda de la razón por la que Rodríguez no aparecía en la lista de los convocados de su combinado internacional seguía en pie. Sin embargo, este domingo el entrenador Nicolás Córdova, exfutbolista chileno y encargado de apoyar al Al-Rayyan, dio a conocer cuál fue la verdadera causa por la que el nombre del futbolista no está.

A través de una rueda de prensa, que tenía como base el motivo del enfrentamiento contra el Al Hilal, el entrenador de nacionalidad chilena trajo a colación a James Rodríguez; en efecto, la atención de las palabras de Córdova incrementó.

Primero dijo: “Hoy comenzamos a prepararnos para el juego de este lunes, nos enfrentaremos a un fuerte oponente -Al Hilal-”. Luego de esto, apareció la explicación que daba cuenta de la situación actual con James y su equipo catarí.

Luego de la gran polémica, en horas de la tarde de este domingo, el club publicó un nuevo video con el colombiano de protagonista para calmar las aguas. En la grabación se puede observar a James conduciendo el bus del club, todo aduciendo a los preparativos por la segunda jornada de la Champions League asiática.

En las primeras tomas se puede ver al cafetero sentado en la silla del conductor del autobús, compartiendo con sus compañeros que le sacaron varias risas.

Más adelante en el video se puede ver al volante de la Selección Colombia entrenando a la par de sus compañeros, enfocándose en el juego contra Al Hilal, equipo donde milita su compatriota, Gustavo Cuéllar.

Formato de la AFC Champions League

En total, los 40 equipos participantes se dividen en 10 grupos, de los cuales cinco son de la zona oeste y los otros cinco de la este. El torneo arrancará con la fase preliminar desde el 8 de marzo, mientras que Al-Rayyan debutará a mediados de mayo.

Los equipos de la zona oeste comenzarán su participación un mes después de las escuadras que están en la región este, que conforman los grupos desde la F hasta la J.

Para acceder directamente a los octavos de final, los equipos deberán quedar primeros de sus grupos, mientras que otros tres equipos pasarán de cada zona como los mejores segundos. Por eso, Al-Rayyan debe aspirar a ser primero del grupo A o sumar la mayor cantidad de puntos posibles para avanzar a la siguiente ronda.

La fase final del torneo internacional de clubes asiáticos se definirá hasta 2023, pues los octavos, cuartos, semifinales y la final se disputarán en el mes de febrero del próximo año.

Cabe recordar que este campeonato cuenta con equipos de Australia, que pese a ser un país de Oceanía se encuentra afiliado a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Por eso, la selección de ese país también afronta la Eliminatoria al Mundial en Asia.

Otro dato es que Israel no forma parte de la AFC porque fue expulsada en 1974, razón por la que está en la Unión de Federaciones Europeas (Uefa), razón por la que los equipos israelíes disputan los torneos internacionales europeos y su selección se mide a los combinados de ese continente

Tabla de posiciones - Grupo A