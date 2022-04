James, ¿lesionado? Su entrenador en Al-Rayyan, Nicolás Córdova, habló

Foto: NurPhoto via Getty Images

Se acaban los rumores sobre el futbolista colombiano: esta es la verdadera razón por la que no está jugando.

Después de que se notara el viernes 8 de abril que James Rodríguez no hizo parte de la lista de convocados en el Al-Rayyan para su debut en la Champions League Asiática, los rumores sobre una posible lesión del futbolista empezaron a circular.

De hecho, portales internacionales dieron a conocer que, posiblemente, Rodríguez no estaba enlistado porque presuntamente se había negado a jugar en la cancha en el mas reciente partido de su actual club deportivo.

En vista de la polémica que se generó por la ausencia de James, el mismo equipo de fútbol de Catar hizo una publicación en su perfil oficial de Instagram en la que se puede ver al centrocampista entrenando. “Al-Rayyan inicia preparativos para enfrentar a Al Hilal”, dice el post en el que es posible ver al colombiano, al parecer, sin ninguna complicación física.

No obstante, la duda de la razón por la que Rodríguez no aparecía en la lista de los convocados de su combinado internacional seguía en pie. Sin embargo, este domingo el entrenador Nicolás Córdova, exfutbolista chileno y encargado de apoyar al Al-Rayyan, dio a conocer cuál fue la verdadera causa por la que el nombre del futbolista no está.

¿Lesionado?

A través de una rueda de prensa, que tenía como base el motivo del enfrentamiento contra el Al Hilal, el entrenador de nacionalidad chilena trajo a colación a James Rodríguez; en efecto, la atención de las palabras de Córdova incrementó.

Primero dijo: “Hoy comenzamos a prepararnos para el juego de este lunes, nos enfrentaremos a un fuerte oponente -Al Hilal-”. Luego de esto, apareció la explicación que daba cuenta de la situación actual con James y su equipo catarí.

“No sigo la prensa colombiana. James Rodríguez está lesionado y cuando esté listo podrá jugar”, afirmó de manera rápida y concisa Nicolás Córdova.

Por ahora, no se revelaron más detalles en torno a la condición física en la que se encuentra el 10 de la Selección Colombia. Cabe señalar que este lunes 11 de abril Al-Rayyan se disputará en un encuentro deportivo con Al Hilal, la transmisión del partido estará disponible a partir de las 12:15 p. m. en Star+.

El Al-Rayyan oficializó la lista de 28 viajeros que buscarán olvidar la temporada liguera y encadenar victorias que los pongan en la siguiente fase del torneo internacional. Fahd Younis, Saud Al-Hajri, Abdullah Al-Radi, Muhammad Juma, Khaled Muftah, Ahmed Yasser, Dami Tarwari, Youssef Omar, Mustafa Essam, Hassan Al-Gharib, Ali Malallah, Muwaffaq Awad, Mubarak Eid, Abdullah Al-Ali, Stephen Nzonzi, Abdulrahman Al-Karbi, Osama Al-Tiri, Nayef Al-Hadrami, Khaled Ali, Hadi Ali - Muhammad Siraj, Ibrahim Masoud, Hashem Ali, Yacine Brahimi, James Rodríguez, Yohan Boli, Tamim Mansour y Ahmed Al-Rawi forman parte de la delegación que viajó a Riad.

El torneo continental inició competencias el jueves 7 de abril, pero el cuadro rayyaní debutó el viernes a las 12:15 p. m. (hora de Colombia) enfrentando al Istiklol Dushanbe de Tayikistán, mismo día en que se enfrentaron los otros dos miembros del grupo A: Al-Hilal de Arabia, equipo en el que actúa el volante colombiano Gustavo Cuéllar, recibiendo al Sharjah FC de los Emiratos Árabes.

El segundo partido de la fase de grupos para Al-Rayyan será el lunes 11 de abril ante Al-Hilal y rematará la primera ronda de partidos el viernes 15 contra el Sharjah. Después de eso y antes de finalizar este mes, el equipo de James enfrentará nuevamente al Sharjah, se verá las caras con Al-Hilal y terminará su calendario ante el Istiklol.

Las sensaciones antes del debut no fueron las mejores, pues el conjunto catarí terminó octavo entre 12 en la liga local, salió eliminado de la Copa del Emir por penales ante el Al-Wakrah y en la última semana de marzo, cuando James ya se encontraba camino a Barranquilla, cayeron en la Ooredo Cup por 3-2 frente a Al-Sailiya.