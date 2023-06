Video: jugadores de Junior ‘echaron’ al agua al ‘Bolillo’; lo cargaron como a un bebé

Durante las últimas semanas, el ambiente en el Junior de Barranquilla se ha mostrado bastante tenso de cara a lo que viene en la siguiente temporada. El técnico ‘Bolillo’ Gómez ha sido blanco de críticas por parte de los hinchas por la salida del ídolo Sebastián Viera y el futuro del delantero Carlos Bacca.

“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas, lo de él no es claro. Se habla de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, dijo en rueda de prensa sobre el futuro del ariete.

Defendiéndose de las críticas que hay en su contra por tocar a las ‘vacas sagradas’ del club, aseguró: “Yo no se las montó a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si yo pensara en los ídolos yo quisiera tener al Pibe (Valderrama) y Víctor Pacheco, pero también se fueron”.

Sin tapujos, hizo mención a los anteriores técnicos, incapaces de hacer los cambios que ahora ha hecho. “La gente habla mal de mí, porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”, dijo.

Bajo este panorama, y para aliviar un poco los rumores sobre una mala relación entre el DT y algunos jugadores del plantel, en las últimas horas de este miércoles se hizo viral un video donde varios futbolistas pasaron un momento curioso con el estratega en las playas del Atlántico.

En las imágenes se puede evidenciar que Carlos Bacca, Fredy Hinestroza y Didier Moreno levantan al entrenador y lo llevan como a un bebé, para posteriormente caminar un poco y lanzarlo al mar, hecho que parece que divirtió mucho a los asistentes y al mismo estratega.

El video se hizo viral en redes sociales entre los hinchad del Junior que celebraron el buen ambiente que se vive en el club de cara a la siguiente temporada donde buscan el protagonismo.

Junior alista la chequera

De acuerdo con la periodista Melissa Martínez, Junior tiene varios nombres de alto calibre en su carpeta para contratar. Entre los más destacados se encuentran futbolistas que tuvieron paso por Atlético Nacional, Medellín.

La comunicadora confirmó que Adrián Arregui, ex volante del Independiente Medellín estaría en conversaciones con el equipo tiburón. Vale recordar que el argentino vistió los colores de Temperley. En la parte defensiva, Junior también tendría conversaciones con el ex Atlético Nacional, Emanuel ‘Turro’ Oliveira, jugador que salió campeón con el cuadro verdolaga en el año 2022.

Actualmente, el argentino viste los colores de Banfield de su país, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre del año 2024 y tiene un valor en el mercado de 1 millones de dólares.

La llegada del Turro se daría por la inminente salida de Federico Andueza, jugador que llegó para esta campaña, pero no rindió lo esperado en el club.

En materia de delanteros, el equipo tiburón habría vuelto a activar su interés por el delantero Gonzalo Lencina, quien tuvo una temporada brillante con Bucaramanga.

Finalmente, Melissa Martínez confirmó que Junior también busca de manera urgente un arquero, posición que quedó libre tras la salida de Viera y en solitario con Jefferson Martínez.