Video | Lionel Messi contó la increíble historia de cómo planeó su homenaje a Diego Maradona

La pérdida de Diego Armando Maradona es quizás uno de los momentos más difíciles que ha tenido el fútbol en el mundo y para los deportistas argentinos, de donde era oriundo el 10, marcando un antes y un después en la historia del deporte en ese país.

Por ello, Lionel Messi estaba preparado para darle un homenaje respetuoso a uno de los más grandes del futbol argentino, pero para muchos el suyo fue más que un tributo, fue un momento épico que quedará enmarcado para la historia.

Messi apareció utilizando la camiseta número 10 de Newell’s, la misma que utilizó el Pelusa entre 1993 y 1994 en un partido del Barcelona y luego de anotar el cuarto gol de los blaugranas.

En una entrevista para TyC Sports, Messi contó cómo había surgido tal homenaje y sus palabras dejaron sorprendidos y nostálgicos a sus fans.

Según contó la pulga, se encontraba la noche anterior del partido junto a su esposa precisamente planeando qué homenaje le podía hacer a Maradona.

“En la parte de arriba de mi casa tengo un museo donde guardo algunos trofeos, camisetas y cosas así. Pensé en subir y buscar una camiseta de la selección”, comenzó diciendo. “Pero entonces ahí tenemos una puertita cerrada donde guardamos algunas cosas y justo en ese momento, estaba abierta”.

Al ver de reojo, notó que estaba la 10 del Newell’s, lo que lo dejó muy sorprendido. “Estaba encima de una silla y no sé por qué ni me acordaba que la tenía, así que la miré y dije, es esa”, afirmó.

El periodista quedó sorprendido con la historia y confesó tener escalofríos. “Es una historia que nunca había contado, es increíble”, dijo.

Además, aseguró que si bien no fue una de las épocas doradas de Maradona o el equipo donde más goles hizo, para él fue relevante encontrarla así.

Messi habló de la Champions y el triunfo del Real Madrid

En la conversación con TyC Sports , Messi se refirió al trabajo del equipo español para conseguir el título.

Con referencias propias trató de explicar el paso a paso de la conquista por parte del Real Madrid de su decimocuarto título: “Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasas eso, después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros (PSG), no es la primera vez que pasa”.

En el camino para la consecución del título, el Real tuvo que enfrentarse en octavos de final al PSG, equipo del que hace parte Messi y lo superó con un resultado global de 3-2, lo que generó malestar en la hinchada parisina hacia el argentino y otras figuras del equipo. “Lo de Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe”, señaló.

LEO Y LA CHAMPIONS: "No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo les ganó a todos". pic.twitter.com/knAEU4ZHgU — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

Con algo de bronca y tras ser consultado por el deseo de volver a ganar la Liga de Campeones, el astro del fútbol mundial se mostró positivo de dicha posibilidad: “Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. Pero también me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final”.

A su vez, dio su opinión sobre el título catorce del equipo blanco y resaltó que sin ser el mejor, igual logró el objetivo final: “El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo les ganó a todos”

Finalmente, ante los rumores que surgieron por unas declaraciones dadas por el argentino sobre su retiro, él mismo actualizó su pensar sobre la decisión: “La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro”.