Video: “Me da asco hablar de Jarlan Barrera”, la dura crítica de periodistas hinchas de Junior

Ser un jugador que muestra cierto afecto por un club en determinado momento y posteriormente pasar a otro en donde también lo hace, parece ser una de las condenas más fuertes de un futbolista en su carrera deportiva. Producto de ello, los seguidores en ocasiones no dimensionan la realidad de la vida, las pasiones y dificultades que atraviesan en ciertos momentos.

El caso más reciente de una crítica de este tipo la ha recibido Jarlan Barrera, exfigura del Junior de Barranquilla y que posteriormente pasó a Atlético Nacional, donde actualmente milita, dándole hace pocos días el título de la estrella 17.

Durante el camino a la gesta del título, en el juego de ida de la gran final ante Deportes Tolima, el talentoso volante hizo un gesto con la camiseta de los verdes que dejó atónitos a los seguidores junioristas, pues fue una acción que ya había protagonizado cuando vestía los colores de Junior, generando el repudio de los seguidores barranquilleros.

El actuar de Barrera fue tomar el escudo de Atlético Nacional en sus manos y llevarlo a su boca para darle un beso, como muestra de afecto a la institución paisa. De inmediato, desde Barranquilla las críticas no pararon y condenaron con comentarios fuertes al jugador nacido en Santa Marta.

Así pues, es como el volante creativo se ha visto envuelto en un sin fin de dardos por parte de los partidarios de Junior, que hasta la prensa ha decidido atacarlo diciendo: “Me da asco hablar de Jarlan Barrera realmente. Un jugador que, en su momento, festejaba, salía al público, se metía con los hinchas de Junior. Hombre, usted es un mentiroso. Y sí, el que gana goza, pero hay que ser un poquito más respetuoso con el equipo que te sacó a relucir. Es un vende humo”, sentenció Wilson Ganem, director de Toque Sports, medio barranquillero y partidario de Junior.

“Le vamos a partir el tobillo”

El mensaje que Melissa Cuadrado puso en sus redes sociales cuando Atlético Nacional quedó campeón, fue casi como el grito atrancado de victoria que tenían los miles de hinchas verdolagas que desde 2017 no eran campeones.

Fueron más que 90 minutos aguantando insultos en redes sociales contra su pareja Jarlan Barrera. ´Gordo´, ´fracasado´, ´mercenario´, ´pechofrío´, le dijeron.

Por eso, cuando el jugador de 26 años logró escabullirse entre los jugadores del Tolima y cabecear el balón que se fue al fondo de la red y le dio la estrella 17 al verde paisa, Melissa se sintió con luz verde para responder lo que por mucho tiempo se guardó.

Melissa Cuadrado y Jarlan Barrera. La pareja del jugador se confiesa en SEMANA sobre todas las dificultades que han enfrentado. - Foto: álbum de fotos de Melissa

“Y el fracasado acaba de sacar campeón al equipo más grande de Colombia. El gordo, el que nunca ‘corre’, acaba de demostrar que es capaz de eso y mucho más. Te amo, mi amor”, dijo con ahínco tras la anotación y consagración de Atlético Nacional como campeón gracias a Jarlan Barrera.

“Fue un mensaje que me salió del alma. Nunca publico nada, pero en ese momento me dejé llevar de la emoción y de ver que algunos comentarios son hirientes. No los leo todos, entiendo el trabajo de Jarlan, es una es figura pública, pero la gente se desahoga de manera muy fea”, dijo Melissa Cuadrado a SEMANA.

Asegura que Jarlan ya se hizo fuerte en medio de tanta crítica y sabe que en el fútbol la frase de amor y odio a un solo paso de distancia no es un lugar común.

El volante tuvo otro sufrimiento diferente en este semestre con Nacional.

“Para él fue duro perder la continuidad, eso fue lo que más le dolió, se ponía pensativo y yo le decía: amor no importa, así sean 5 o 10 minutos te tienes que lucir”, relató.

Fue un momento que puso a prueba hasta su relación. Jarlan es introvertido pese a su cultura costeña.

“Notaba que llegaba aburrido, callado, él no se queja, yo le sacaba las palabras a la fuerza”, declaró.

Han sido tantos los mensajes de hinchas desadaptados que insultan y lastiman que uno la alcanzó a preocupar.

“Le vamos a partir el tobillo”, fue lo que leyó entre tantas cosas que intentó eliminar.