Video: Santiago Arias reapareció en la MLS con brutal asistencia para el triunfo de su equipo sobre el final

Desde el mes de febrero, el colombiano Santiago Arias sorprendió al mundo entero con la incorporación a la MLS de los Estados Unidos, una liga que durante los últimos años ha acogido de gran manera a grandes estrellas del fútbol. El equipo que al fin lo sedujo y se terminó llevando su experiencia fue el FC Cincinnati de los Estados Unidos.

Desde su arribo a este club, las altas expectativas se empezaron a hacer sentir, pues su vasta experiencia despertaba la ilusión en los hinchas. “Sus instintos defensivos, su carácter y su calidad general son una adición bienvenida al grupo y me gustaría darles la bienvenida a él y a su familia a Cincinnati”, se leyó en su momento.

Santiago Arias, lateral colombiano que sufrió una dura lesión en el camino a Qatar 2022. - Foto: FC Cincinnati

Con las acciones en marcha en este relanzamiento de su carrera, Arias ha vuelto a tomar el protagonismo que lo puso en los mejores equipos de la élite del fútbol mundial.

El pasado sábado 3 de junio, en el duelo entre Cincinnati y el Chicago Fire, el antioqueño se reportó con una brillante asistencia que le dio la posibilidad a otro latinoamericano, como Luciano Acosta, de anotar y darle el triunfo a su equipo sobre los últimos minutos del duelo.

La asistencia de Santiago Arias fue elogiada por los comentaristas de la transmisión, ya que fue un pase de más de 20 metros, cayó de manera perfecta en los pies de su compañero.

Este triunfo vital le dio al Cincinnati la posibilidad de afianzarse en la cima del campeonato de la Conferencia Este. El equipo de Arias marcha en la primera casilla con 39 unidades, producto de doce victorias, tres empates y tan solo una derrota en esta temporada.

Cabe anotar que después de enfrentarse todos los clubes, se clasifican los ocho mejores de cada conferencia para luego enfrentarse en cruces directos.

Santiago Arias peleando un balón en el duelo con New York City. - Foto: Getty Images

Vale la pena recordar que el lateral derecho estaba sin equipo desde el fin de su préstamo con el Granada a mediados de 2022, aun siendo parte del Atlético de Madrid, con quien mantenía contrato, sin embargo, al presentarse a los ‘colchoneros’ recibió la noticia de no ser tenido en cuenta por Diego Simeone y acordó la rescisión de su contrato, esperando que alguna opción apareciera en el panorama.

El pasado mes de agosto del año 2022, desde España confirmaron el término de la vinculación de Arias con Atlético de Madrid. “El colombiano Santiago Arias ya no pertenece al Atlético de Madrid. Se rescindió su contrato hace unos días y a partir de ahora el defensa cafetero tiene condición de agente libre”, publicó el periodista español Rubén Uria, sumándose a las versiones que apuntaban al divorcio entre Arias y el Atleti.

Cabe recordar que Arias se mantuvo intermitente en su carrera tras una lesión grave en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, que lo alejó casi por 10 meses, sin embargo, luego de las intervenciones médicas, reapareció en Bayer Leverkusen de Alemania, donde no tuvo éxito. Posteriormente, Santi volvió a Madrid y allí recibió la oportunidad de ir al Granada junto a Carlos Bacca y Luis Suárez. No obstante, no tuvo el rendimiento esperado, sumado a que el conjunto nazarí descendió y tomó la decisión de no prolongar la continuidad de ninguno de los tres colombianos.